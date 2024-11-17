女過馬路遭捲入車底！北市公車追撞1死15傷　蔣萬安下令「全力應處」

▲台北市2輛公車追撞，造成第1輛公車前衝輾過女行人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁今（17）日上午9時許發生嚴重車禍，有2輛公車發生追撞，49路公車停讓過馬路行人時，遭後方212路公車追撞，當場輾過正在過馬路的50歲女行人，送往台大醫院搶救後宣告不治。對此，台北市長蔣萬安於第一時間掌握狀況後，下令各局處全力應對。

針對稍早於喜來登飯店前發生的車禍意外，台北市政府表示，蔣萬安於第一時間掌握情況後，要求各局處全力應處，包括要求衛生局盡快了解傷患狀況進度並全力救治，消防局回報傷患人數、年齡、性別各項資料，警察局盡快釐清肇事原因，以及要交通局在原因釐清後，盡快要求客運業者提出相關賠償方案。

從第1輛挨撞的公車行車紀錄器畫面中可以看見，當時公車轉彎前停在原地等待夫妻過馬路，不到4秒的時間車尾突然被追撞，便失控往前衝，再將對向停等紅燈的計程車推撞至另個車道，雖然丈夫幸運擦身及時閃過，但妻子當場被捲入車底。

警消獲報到場時，發現女子被輾困公車底盤下失去生命跡象，稍早救出後送醫仍傷重不治；另外公車上14名乘客與大都會客運49路公車司機受傷，現場總計16名傷患，台大醫院4名（2男2女，含女行人），馬偕醫院5名（1男4女），中興醫院2名（2女），國泰醫院2名（1男1女），仁愛醫院3名（2男1女），除女行人其餘皆受輕傷意識清楚。