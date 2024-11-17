行車紀錄器畫面曝光！公車駕駛路口停讓「剛做指差確認就遭追撞」

▲大都會客運行車紀錄器。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

北市今(17日)一輛大都會客運於斑馬線停等停讓行人時，遭後方大有巴士公車追撞，一名行人被捲入車底當場失去生命跡象送醫急救中，行車紀錄器畫面曝光。大都會客運表示，駕駛酒測正常，在路口停讓行人指差確認時遭後方大有巴士追撞，1人疑無生命跡象急救中，16人受傷送醫，會負責醫療費用。

大都會客運一輛公車今上午9時許行經忠孝東路路口時，正停車停讓等斑馬線行人通行，並進行指差確認動作，未料卻遭後方大有巴士公車從後面猛烈追撞，導致大都會客運失控往前衝撞，一名行人閃避不及被捲入車底，大都會客運再撞上對向等紅燈計程車，行車紀錄器畫面也曝光。

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▲大都會客運行車紀錄器。（圖／記者李姿慧翻攝）

大都會客運表示，該輛大都會客運49路312-U3號公車陳姓駕駛員酒測正常，到職已13年，今上午9時05分返程忠孝東路鎮江街口，在路口停等行人並進行指差確認，被後方大有巴士212路車號FAB-978，追撞，我車再推撞前方一行人後再撞上對向計程車，該名行人被捲入車底，疑似無生命跡象送往台大醫院急救，駕駛立即通報警護單位，兩台營大客分別有16名乘客受傷送醫。

大都會客運表示，已協調大有巴士針對每位乘客先發慰問紅包3仟元，大都會客運也會完全負責醫療費用。