全代會9點閉門1小時挨轟「一言堂」　朱立倫：本來就10點才開始

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17日）南下高雄130週年黨慶活動，被問到24日即將到來的全代會，有別於過去開放媒體全程採訪的作法，這次「開會典禮」及「第一階段議程（報告討論議程）」卻不開放採訪，只開放媒體採訪「第二階段議程（黨慶活動）」，遭批「一言堂」，朱回應，這次全代會本來就是10點開始，希望大家共襄盛舉。

國民黨高市黨部今舉行130週年黨慶活動，逾千黨員齊聚、場面熱絡，黨部更邀請主席朱立倫頒獎給資深黨員，最資深長輩有兩位黨齡高達80年。

被2026是否已確定由柯志恩代表國民黨競逐高雄市長？朱立倫說，回應現階段最大重點，就是中央國會每位立委全力為民生法案努力，爭取福國利民預算，同樣也要在地方深耕基層。

朱立倫強調，現在談選舉會干擾委員、縣市長跟民代，現在為民眾全力以赴，沒談到2026選舉的事情，把工作努力做好是最重要的。但進到黨慶場內致詞時，朱立倫卻是火力全開，痛批民進黨沒收黨產、不斷追殺，國民黨有黨員跟廣大支持者，一定能夠自立成功。

他進一步提到國民黨2022贏得15縣市，可惜高雄當時沒辦法贏回來，但不氣餒也不會放棄，柯志恩在這裡繼續深耕，除擔任立委也兼任市黨部主委，每天跟同志、基層里長、議員共同為高雄打拚，在立院努力通過福國利民法案。

朱立倫提到南部多個縣市有柯志恩、蘇清泉等立委，結合中央資源、與地方努力紮根，全力以赴，2026把這些縣市都贏回來，不能讓民進黨繼續囂張、繼續鴨霸。

另，針對全代會部分時間不開放媒體採訪，挨轟「一言堂」一事，朱立倫則說，媒體願意採訪都歡迎，但因這次在桃園舉行的全代會，是從24日上午10時開始，重點是歡度黨慶130週年，也會有很多精彩的活動與節目，「如果大家願意多辛苦一點，我們都歡迎、希望媒體大家一起來採訪」。