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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,外交部次長徐斯儉。（圖／記者李毓康攝）

▲國安會副秘書長徐斯儉。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國宣布2026年舉辦APEC年會一事，國安會副秘書長徐斯儉17日表示，APEC的制度是所有決定都是採「共識決」，經過所有經濟體充份的討論，最終中方承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，並妥善維護所有與會人員的人身安全。基於中國所做的承諾，所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

徐斯儉表示，一般而言，每年的「經濟領袖會議」會決定未來三年左右的主辦國，2025年及2027年已確定是韓國以及越南，但2026年則一直懸著，因為中國提出舉辦的時間比較晚，也使得在這次「經濟領袖會議」之前，很多經濟體都覺得先前溝通不夠充分。

徐斯儉指出，APEC的制度是所有決定都是採「共識決」。針對中國爭取主辦2026年APEC，我方特別指出所有經濟體的與會者均可能受中國「懲獨22條意見」的影響，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中方做出說明或保證。

他說，經過所有經濟體充份的討論，最終中方承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，並妥善維護所有與會人員的人身安全。基於中國所做的承諾，所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

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關鍵字：

APEC徐斯儉中國

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