內政部核定研發替代役用人單位　台積電也在列

▲台積電表示。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

內政部核定114年度研發替代役用人單位424家，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等產業，涵蓋台積電、聯發科、友達光電、中興電機、環球晶圓、漢翔航空及中信造船等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

內政部表示，研發替代役制度自97年度起實施迄今，已有5萬1,000名役男在1,775家用人單位服役，累計研發成果計有專利5,336件，論文1萬475篇，每年更為用人單位創造新臺幣千億元以上產值，退役後並有近7成留任原用人單位。

內政部說明，為配合國家五大信賴產業推動方案，並協助半導體、資訊、電機重工及航太工業等國家重點產業申請114年研發替代役員額，除透過辦理說明會及資通訊產業公(協)會等管道擴大宣傳，並提供即時諮詢服務外，後續也會鼓勵並協助碩士以上學位役男參與研發替代役制度，為研發技術及企業界做出貢獻。

內政部指出，經調查役男對於研發替代役制度參與滿意度逾8成，用人單位滿意度更達9成以上，顯見該制度備受肯定，研發替代役制度確實有助於優質人力根留臺灣。

內政部說明，有意願參與研發替代役的役男，可至「研發替代役資訊管理系統」申請帳號關注相關資訊，並於明（114）年初報名甄選，爭取面試洽談機會。