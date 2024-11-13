7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

▲7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接11月26日「世界蛋糕日」，7-11首度與日本東京巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」共同監製，開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。即日起至12月10日，更集結多項烘焙甜點、咖啡，推出各式優惠活動。

▲「巧克力生乳捲」使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 今年4月推出全新自有烘焙甜點品牌「LADEARS」，以半月燒、生乳包、塔、蛋糕等西式甜點為主軸，其中最受消費者歡迎的焦糖德式布丁，累計銷售已超過百萬個，目前自有品牌共有逾10款西式手工甜點，在全台近3千間店皆可購買。

看好聯名商品有加乘效果，7-ELEVEN結合入冬後最後消費者歡迎的巧克力口味，開發多款新品，首度與連續8年獲得日本當地知名美食網站第一名的巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」，共同監製開發2款話題新品「巧克力杯子蛋糕」、「巧克力生乳捲」。

7-11表示，「Ken’s Cafe Tokyo」被日本網友喻為「一生一定要吃一次的甜點店」，主廚氏家健治為此次合作跨海監製，「巧克力杯子蛋糕」使用獨家研發的巧克力，帶來甜苦相互交融的大人系風味。「巧克力生乳捲」則使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。

▲7-11推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

即日起至12月10日，LADEARS與手工指定甜點搭配CITY PRIMA、現萃茶、左岸及午後紅茶系列指定飲品，可享「省20元優惠」。業者也同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat®製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。

▲▼同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat®製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。。（圖／業者提供）

像是「熔岩巧克力蛋糕」使用進口瑞士蓮巧克力製成，中間包裹巧克力餡，微波加熱後有著溫暖又濕潤的口感。「巧脆可可塔」與「巧脆可可麻糬泡芙」皆使用KitKat®抹醬，融合可可粉創造滑順巧克力鮮奶油與豐富口感，同步推薦使用整條KitKat®威化巧克力入餡的「巧脆可可麻糬」，以專利機台現點現壓，限定2000店門市販售。

▲CITY CAFE推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」兩款暖心可可飲品優惠活動。（圖／業者提供）

CITY CAFE更推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」2款暖心可可飲品優惠活動，即日起至11月26日期間每杯再加贈OPENPOINT點數20點。

咖啡也有優惠組合！即日起至11月17日，「OPENPOINT行動隨時取」推出「CITY咖啡分享季」任選5杯組合，包括「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡」買5杯就送2杯「西西里風檸檬咖啡」，原價550元，優惠價400元。還有CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵「買5送2」。

▼「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠。（圖／業者提供）

●全家「國際巧克力大賞」

除此之外，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」，集結波蘭、法國、義大利、比利時、土耳其等15個歐亞國家，近60款的巧克力商品，滿足消費者自我療癒、甜蜜送禮需求，巧克力控要把握。

▲全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

此次推出多款夾餡型巧克力，包含水果系、甜點系、酒感大人系通通有。其中「水果系」包餡巧克力，首推土耳其PATISWISS凍乾草莓夾餡牛奶巧克力，挑選新鮮的草莓，使用冷凍乾燥技術，鎖住草莓酸甜，再搭配香濃牛奶巧克力，創造獨特平衡。土耳其Elit無花果乾綜合巧克力將無花果乾切塊，搭配牛奶巧克力、黑巧克力與白巧克力滋味獨特。

▲▼全家「國際巧克力大賞」集結15個歐亞國家，推出近60款的巧克力商品。（圖／業者提供）



螞蟻人愛的「甜點系」包餡巧克力，推薦立陶宛 Pergale甜點風格綜合含餡巧克力，將焦糖布丁、檸檬派、提拉米蘇等甜點變成巧克力。最後還有「酒感大人系」的包餡巧克力，如法國知名的ABTEY精選綜合酒心巧克力，口感苦甜兼具的黑巧克力搭配酒體飽滿濃烈的酒心，具有豐富層次感。



除了推出多款巧克力選擇，即日起至11月26日於線上線下推出「巧克力抽抽樂活動」，消費者只要在活動期間於全家購買兩件指定巧克力商品，即可參加抽抽樂，最低可享「任兩件5折」優惠，也包含「任兩件66折、79折、88折」等4種優惠。

▲全家即日起至11月26日於線上線下推出「巧克力抽抽樂活動」。（圖／業者提供）

線上則是於全家會員APP同步推出抽抽樂遊戲，全家會員每日有2次機會，中獎率100%，有機會抽中指定巧克力商品任兩件5折優惠，以及指定品牌的巧克力折價券，滿足想吃各式各樣巧克力的小確幸。