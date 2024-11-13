　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

▲▼7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，並推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

▲7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接11月26日「世界蛋糕日」，7-11首度與日本東京巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」共同監製，開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。即日起至12月10日，更集結多項烘焙甜點、咖啡，推出各式優惠活動。

▲▼7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，並推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

▲「巧克力生乳捲」使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 今年4月推出全新自有烘焙甜點品牌「LADEARS」，以半月燒、生乳包、塔、蛋糕等西式甜點為主軸，其中最受消費者歡迎的焦糖德式布丁，累計銷售已超過百萬個，目前自有品牌共有逾10款西式手工甜點，在全台近3千間店皆可購買。

看好聯名商品有加乘效果，7-ELEVEN結合入冬後最後消費者歡迎的巧克力口味，開發多款新品，首度與連續8年獲得日本當地知名美食網站第一名的巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」，共同監製開發2款話題新品「巧克力杯子蛋糕」、「巧克力生乳捲」。

7-11表示，「Ken’s Cafe Tokyo」被日本網友喻為「一生一定要吃一次的甜點店」，主廚氏家健治為此次合作跨海監製，「巧克力杯子蛋糕」使用獨家研發的巧克力，帶來甜苦相互交融的大人系風味。「巧克力生乳捲」則使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。

▲▼7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，並推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

即日起至12月10日，LADEARS與手工指定甜點搭配CITY PRIMA、現萃茶、左岸及午後紅茶系列指定飲品，可享「省20元優惠」。業者也同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat®製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。

▲▼7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，並推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

▲▼同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat®製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。。（圖／業者提供）

▲▼7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，並推出「世界蛋糕日」指定甜點+飲品現省20元優惠。（圖／業者提供）

像是「熔岩巧克力蛋糕」使用進口瑞士蓮巧克力製成，中間包裹巧克力餡，微波加熱後有著溫暖又濕潤的口感。「巧脆可可塔」與「巧脆可可麻糬泡芙」皆使用KitKat®抹醬，融合可可粉創造滑順巧克力鮮奶油與豐富口感，同步推薦使用整條KitKat®威化巧克力入餡的「巧脆可可麻糬」，以專利機台現點現壓，限定2000店門市販售。

▲▼CITY CAFE推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」兩款暖心可可飲品優惠活動。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」兩款暖心可可飲品優惠活動。（圖／業者提供）

CITY CAFE更推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」2款暖心可可飲品優惠活動，即日起至11月26日期間每杯再加贈OPENPOINT點數20點。

咖啡也有優惠組合！即日起至11月17日，「OPENPOINT行動隨時取」推出「CITY咖啡分享季」任選5杯組合，包括「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡」買5杯就送2杯「西西里風檸檬咖啡」，原價550元，優惠價400元。還有CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵「買5送2」。

▼「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠。（圖／業者提供）

●全家「國際巧克力大賞」

除此之外，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」，集結波蘭、法國、義大利、比利時、土耳其等15個歐亞國家，近60款的巧克力商品，滿足消費者自我療癒、甜蜜送禮需求，巧克力控要把握。

▲▼全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

▲全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

此次推出多款夾餡型巧克力，包含水果系、甜點系、酒感大人系通通有。其中「水果系」包餡巧克力，首推土耳其PATISWISS凍乾草莓夾餡牛奶巧克力，挑選新鮮的草莓，使用冷凍乾燥技術，鎖住草莓酸甜，再搭配香濃牛奶巧克力，創造獨特平衡。土耳其Elit無花果乾綜合巧克力將無花果乾切塊，搭配牛奶巧克力、黑巧克力與白巧克力滋味獨特。

▲▼全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

▲▼全家「國際巧克力大賞」集結15個歐亞國家，推出近60款的巧克力商品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

螞蟻人愛的「甜點系」包餡巧克力，推薦立陶宛 Pergale甜點風格綜合含餡巧克力，將焦糖布丁、檸檬派、提拉米蘇等甜點變成巧克力。最後還有「酒感大人系」的包餡巧克力，如法國知名的ABTEY精選綜合酒心巧克力，口感苦甜兼具的黑巧克力搭配酒體飽滿濃烈的酒心，具有豐富層次感。
 
除了推出多款巧克力選擇，即日起至11月26日於線上線下推出「巧克力抽抽樂活動」，消費者只要在活動期間於全家購買兩件指定巧克力商品，即可參加抽抽樂，最低可享「任兩件5折」優惠，也包含「任兩件66折、79折、88折」等4種優惠。

▲▼全家推出「國際巧克力大賞」。（圖／業者提供）

▲全家即日起至11月26日於線上線下推出「巧克力抽抽樂活動」。（圖／業者提供）

線上則是於全家會員APP同步推出抽抽樂遊戲，全家會員每日有2次機會，中獎率100%，有機會抽中指定巧克力商品任兩件5折優惠，以及指定品牌的巧克力折價券，滿足想吃各式各樣巧克力的小確幸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
旅行團遊阿里山「棧道斷裂」重摔地面1死4傷！吊橋剛檢驗完
林昱珉好投抗韓！台灣雙轟6比3奪首勝
高雄21歲妹被「拐去泰國」！外交部回應了
冷氣收工「不是關電源就好」！　台電教5步驟省電又延長使用年限
陳晨威滿貫砲震驚韓國　寫台灣隊史首見紀錄
快訊／惡劣！菲律賓慘輸還打人　出手攻擊領航猿球員
2女學生喝醉遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

世界棒球12強賽開打！肯德基「應援優惠」出爐　點心飲料買1送1

別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣

超商咖啡買2送2、零食買1送1　應援中華隊優惠一次收

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

世界棒球12強賽開打！肯德基「應援優惠」出爐　點心飲料買1送1

別再敲碗了！日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」即日起全臺7-11療癒開賣

超商咖啡買2送2、零食買1送1　應援中華隊優惠一次收

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11／13新上市

幽靈系寶可夢大集合！巨大耿鬼玩偶、謎擬Q夜燈　30款周邊全家開賣

日常潮流新地標！全家「Convenience Wear」T恤、連帽上衣、長褲、襪子隨手搭出專屬風格

挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

櫻花妹偷吃、約砲比例超乎想像　他曝親身交友經驗：好友對象也照吃

迎接川普當選後台美新經濟情勢　IEAT與大密爾瓦基商會締盟

《初戀你我他媽媽》拍不拍？劉冠廷親自解答　侯彥西也發聲：交給孫導

檢警寒心！余天女婿當「車手頭」賠錢獲緩刑　鄉民傻眼：詐騙天堂

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷！吊橋剛檢驗完

快訊／林昱珉好投抗韓！台灣雙轟6比3奪首勝

女歌手不知怎麼卸妝　竟當場對鏡嚇到大哭

從終極系列到入圍金馬！曾沛慈：用心都一樣　鐵腿備戰紅毯預告戰袍尺度

一隻阿圓「一刀剪了招牌髮型」！　耳下激短髮亮相：還沒習慣

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

消費熱門新聞

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

麥當勞開賣楓糖鬆餅堡排爆了！

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚口味跟日本一樣

只賣35天！麥當勞「厚鬆餅堡」13日登台

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

挺中華隊！必勝客紅不讓肉圓比薩只賣2周

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

超強聯名在全家！想吃米其林免訂位　鼎泰豐、雙月、山海樓台式美食澎湃11/13新上市

全家「Convenience Wear」初登台！連帽上衣、長褲、襪子搭出時尚

更多熱門

相關新聞

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

應援中華隊！超商咖啡買2送2、零食買1送1

世界棒球12強賽開打，為陪伴大眾應援中華隊，便利商店也推出優惠！全家今（13日）起至11月18日推出美式咖啡不限冰熱「買2送2」，此外還有「嗑」（剋）韓美食88折、多款零食「買1送1」！

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

幽靈系寶可夢大集合！30款周邊全家開賣

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

7-11霜淇淋+5元升級「香蕉巧克力聖代」

7-11推「哆啦A夢主題杯」

7-11推「哆啦A夢主題杯」

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

關鍵字：

巧克力巧克力生乳捲巧克力杯子蛋糕世界蛋糕日7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿里山「棧道斷裂」5遊客墜落　1人傷重搶救中

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

韓國代打全壘打重播挑戰成功

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

出遊翻船4家人全死亡　13歲男躲保冷箱活命

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面