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直擊！全台首座自動化義大利麵產線　全家uno pasta麵體ｘ醬汁ｘ製程揭密

▲《ETtoday新聞雲》直擊全台第一座自動化義大利麵產線，揭開全家uno pasta麵體、醬汁、製程美味金三角的秘密。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台北桃園報導

鮮食架上琳瑯滿目的義大利麵，已是外食族日常選項之一，「全家」不斷突破創新，穩定販售品項多達13款以上為超商第一，近年更推出uno pasta品牌，迅速擄獲消費者味蕾，帶動銷售每年成長1-2成，去年業績甚至衝破10億元！成為名符其實的「便利商店義大利麵天花板」。

▲▼uno pasta,全家義大利麵,長家國際食品,全台第一座自動化義大利麵生產線,全家便利商店。（圖／記者姜國輝攝）

▲便利商店義大利麵，是外食族日常選項之一。（圖／記者姜國輝攝）

正所謂沒有三兩三，怎能上梁山？《ETtoday新聞雲》就帶各位直擊uno pasta的產地，一探麵體、醬汁、製程美味金三角的秘密。全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線，由日本原裝進口、技師來台指導組建，全長達60公尺，是目前台灣規模最大的義大利麵生產線，而uno pasta的美味方程式，就藏在「高科技」的細節裡。

▲▼uno pasta,全家義大利麵,長家國際食品,全台第一座自動化義大利麵生產線,全家便利商店。（圖／記者姜國輝攝）

▲「長家國際食品」擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／記者姜國輝攝）

長家國際食品單英豪協理表示，自動化生產線由自動連續式煮麵機、自動麵體分球落盒機、自動分列機、自動抹醬機與包裝封口機等5大重點機台組建而成，整條流程不僅可以省下16個人力，生產效率也隨之提高，目前一天可煮兩噸的麵，每小時能生產4,000盒義大利麵，更重要的是，透過機器自動化生產，商品品質穩定度、生產量能大大提升，更能符合便利商店鮮食需求。

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲「自動連續式煮麵機」共有12槽熱水和3槽冰水。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲「鹽水煮麵」工法，能避免義大利麵表面過於黏糊。（圖／全家便利商店提供）

其中「自動連續式煮麵機」是整座義大利麵自動產線的靈魂要角。單英豪協理進一步說明，「12+3煮麵機」以自動翻槽的方式煮麵，透過12槽熱水和3槽冰水，精準計算麵條達到最適口感的秒數與溫度，可以快速降溫鎖住麵體的Q彈，讓鹽水煮麵的義大利麵，保留新鮮口感；至於何謂鹽水煮麵？就是在水裡加入1~2%的鹽巴，能避免義大利麵表面過於黏糊。從煮麵工法，到煮麵的秒數、溫度，每一個小細節都不放過，正是全家義大利麵專業美味的一大秘訣。

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲降溫後的熟麵會搭上「摩天輪」瀝水。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲▼「自動麵體分球、落盒機」可省下人工抓取、秤重等步驟。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

降溫後的熟麵會搭上「摩天輪」瀝水，不讓多餘水分影響麵的口感，同時運送至上方的麵體分球機&落盒機。單英豪協理補充說道，「自動麵體分球機」最大特色是可依據需要的重量，將麵條自動分裝成一球球的麵球，在日本也被稱作「玉取機」；瀝乾後的麵球會透過「自動落盒機」掉到義大利麵盒子裡，每盒麵條分量都設定剛好、至少為200克，過程完全自動化，不需像過往仰賴人工抓取麵條、秤重等繁複步驟。

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲自動分列機。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲自動抹醬機。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲自動包裝封口機。（圖／全家便利商店提供）

一盒盒準備就緒的麵條，經自動化分列後，排隊抹上分量拿捏精準的醬汁，最後再依序鋪上肉、海鮮、起司等配料，風味賣相媲美專賣店的義大利麵就此誕生。從食材、製程到封膜包裝，透過自動化嚴格品控、層層把關，加上持續進化、推陳出新的創新風味，都是全家uno pasta的成功關鍵。

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲全家義大利麵穩定供應品項數多達13款以上為超商第一。（圖／全家便利商店提供）

全家商品本部副本部長黃正田指出，全家uno pasta一直以來的成長，主要以「本質精進、創新聯名」雙軸策略發展，本質精進面向，以義大利麵關鍵的「麵體、醬汁、製程」金三角為美味秘訣，採用日本全家同款的NIPPN 麵體，保證Q彈有嚼勁；醬汁方面則研發出5:3黃金麵醬比例，製程更比照義大利麵餐廳的鹽水煮麵工法，讓每一份義大利麵的味道更接近專業餐廳的水準。創新聯名面向，則是攜手台灣市場上最TOP的義大利麵餐廳，持續推出新品，讓消費者可長期以「不到百圓」的實惠價格，輕鬆買到餐廳等級的美味。

▲全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」，是國內唯一一間專門生產義大利麵的鮮食廠，擁有全台第一座自動化義大利麵生產線。（圖／全家便利商店提供）

▲全家uno pasta首次推出便利商店首見「湯」義大利麵。（圖／全家便利商店提供）

迎接冬季到來，全家uno pasta再出招！首次推出便利商店首見「湯」義大利麵，囊括羅勒海鮮、義式鮭魚2種口味，湯頭香濃不膩口，義大利AGNESI「雲朵麵」口感Q彈有咬勁，獨特形狀還能包覆更多湯汁，加上大西洋鮭魚、蝦仁、花蛤等食材，帶來多層次風味，不僅創新，也能滿足愛喝湯的台灣人，冷冷的天來上一碗，暖身又暖心，是絕無僅有的義大利麵體驗。

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