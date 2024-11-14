吃不到麥當勞沒關係！全家推「鬆餅豬肉堡」許願組合限3天優惠

▲網友分享自製「鬆餅豬肉堡」，在全家便利商店就能買到材料來DIY。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」一推出就熱賣，造成排隊瘋搶並提早完售，讓不少還沒吃到的人扼腕！不過有網友在PTT論壇分享，自己從全家便利商店買來「蜂蜜鬆餅」+「豬肉起司堡」，DIY 自製成「鬆餅豬肉堡」，表示很美味，其他網友看了也紛紛留言「有才！」、「厲害！」而全家也呼應鄉民許願，推出「蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡（或豬肉起司蛋堡）」組合優惠價。

▲全家將於11月15日起至11月17日限時3天，推出「鬆餅豬肉堡」優惠組合。（圖／全家FamilyMart）

網友在PTT發文表示，因為根本買不到麥當勞的鬆餅堡，室友說「全家也有鬆餅，不然我們自己做」，因此從便利商店買來蜂蜜鬆餅（35元）、豬肉起司堡（35元），自行DIY成「鬆餅豬肉堡」，並表示「雖然我還沒吃到麥當勞的，但我自己做的，蠻好吃的耶！」更說「我很愛這種鹹甜口味，而且也只有70元，吃不到麥當勞的，可以自己做」。

其他網友看了也表示「有才！」、「多虧能想到！」、「厲害！早上經過麥當當一堆人 直接放棄XD 原來可以這樣買」、「看起來蠻好吃的！可以買來當下午茶」、「還不錯！有創意！去全家買也不用排隊」。

▲▼從全家購買蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡（或豬肉起司蛋堡），就能自製成蜂蜜鬆餅堡。（圖／記者林育綾攝）

而全家也聽見網友敲碗許願心聲，今（14日）在臉書粉專發文「全家 鬆餅豬肉堡 登場」，內文提到，「買不到現在很夯的鬆餅堡嗎？網友DIY組合攻略登場，鄉民許願組合套餐價，大家的希望全家為您實現」。

▲「鬆餅豬肉堡」在全家就能買到材料來DIY。（圖／記者林育綾攝）

全家將於11月15日起至11月17日限時3天，推出「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡」優惠組合價59元（原價70元）、「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司蛋堡」優惠組合價69元（原價80元）。

網友看了也紛紛說「全家實在太厲害了」、「頭腦動也太快了吧」、「比麥當當便宜10元」、「買！疊在一起，放進微波爐加熱就完成」、「很會耶！」