台南連2起地震「無關0403」　氣象署：中南部地震較去年多

▲15:01台南麻豆區發生芮氏規模4.5地震。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台南今下午在10分鐘內接連發生2起地震，皆屬於淺層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這2起地震並非0403餘震，與台灣位於板塊碰撞活躍區域有關，今年中南部地震確實較去年來得多，後續仍要觀測了解。

根據地震測報中心資料，今天下午3時01分台南發生規模4.5地震，最大震度4級，震央在台南市政府北方 23.0公里，位於台南市麻豆區，地震深度11.7公里。

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台南麻豆下午3時07分又發生芮氏規模3.4的小區域地震，震央在台南市政府北方24.4公里處，深度10.9公里，屬於極淺層地震。

▲15:07又發生芮氏規模3.4地震。（圖／氣象署提供）

吳健富表示，這兩起地震發生在台南地區，與0403花蓮強震距離相當遠，研判並非是0403餘震，發生成因跟台灣位於板塊碰撞活躍區域有關，台灣是兩塊板塊擠壓所在位置，因此地震多。

他說，台灣地震70%發生在東部及東北部，西部也因為能量逐漸遞移，在岩石較脆弱的地方就會有能量釋放，但大多是在15公里內的淺層地震，且發生頻率比較零星，這2起地震未達到國家級警報發布標準。

不過，吳健富表示，今年中南部地震確實較去年來得多，但地震無法預測，台灣又位在板塊活躍的區域，各地都可能在不同時間發生地震，因此民眾平時做好防震準備，相關物品與櫃子要固定，保護自己與他人。