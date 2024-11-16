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台南女警懷孕調班不成…深夜值勤肚痛流產　議員痛批：霸凌管理

▲▼台南市議員林燕祝認為女警的工作平等空間有待改進。（圖／翻攝自台南市議會直播）
▲台南市議員林燕祝認為女警的工作平等空間有待改進。（圖／翻攝自台南市議會直播）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名女警懷孕，向長官表示要調整時段卻無下文，導致她在執深夜勤時身體不適，最後不幸流產。對此，台南市議員林燕祝昨(15)日質詢時，痛批「歧視女警，霸凌管理」，要求市長和警察局長做出改善，市長黃偉哲則承諾會解決問題。

林燕祝表示，憲法規定「婦女兒童從事勞動者，應按其年齡及身體狀態，予以特別之保護」，因而警政署有函文給各縣市警察機關，不宜指派妊娠或哺乳期間的女性公務人員，在午後10時至翌晨6時的時段工作，然而有女警因有哺乳需求，請求調整上班時間成8點到8點，但長官卻認為，要調整就需要第一班出勤做交通服務，「這不是歧視女警嗎」，後來人事才按警政署規定將她調為內勤。

林燕祝指出，另一位女警在9月25日懷孕，先生希望女警主管能調整時段，不要讓女警執行深夜勤，主管說要想一想，卻都沒有下文，導致女警在10月5日執深夜勤時肚子疼痛，隔日不得不請假休息，到了10月9日女警身體受不了，請了安胎假，然而過了幾天仍不幸流產，「這樣對我們的同仁難道不應該懲處嗎？」

林燕祝認為，警方工作地點也該有性別平等空間，然而不僅哺乳室堆滿雜物，猶如倉庫，明明單位有9位女警，卻必須共用2個置物櫃，還沒有備勤室，女警想換衣服還要自己去找空間，向主管反映後，主管卻叫女警「自行想辦法」，讓她相當氣憤，要求市長處理。

市長黃偉哲則回應，「硬體的硬體解決，軟體的軟體解決，態度的部分行政解決」，警察局長林國清也表示會立即查辦。

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