台南岸內影視基地　2025年搭景拍片團隊徵選計畫開始徵件

▲台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選計畫開始徵件，歡迎優質劇組踴躍投件參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為吸引更多拍攝團隊至台南取景拍攝，台南市政府影視支援中心每年均受理拍片補助及取景拍片住宿補助，岸內影視基地則由中央支持推出搭景拍片團隊徵選計畫，今年為第3年辦理，期透過提案徵選補助來到台南岸內影視基地拍攝的優質戲劇作品，徵件至11月 30 日止，歡迎優質劇組踴躍投件參與。

台南岸內影視基地為台灣首座由中央政府與地方政府攜手合作發展的影視基地，運用閒置多年的鹽水岸內糖廠建設成為專業的影視基地。目前基地內共有「清代漢人市街」、「日治時期榮町」、「木造街區」、「綠島場景」等 4 座時代場景，提供劇組運用拍攝時代題材影視作品，實質推動與支持我國影視產業拍攝出更多動人故事，並同時積極接洽國際劇組至岸內影視基地拍攝。

文化局局長謝仕淵指出，自2018年《斯卡羅》為首個進駐搭景拍片劇組，播出後大受好評，「清代漢人市街」片場目前持續開放借用，經過不同劇組改景拍攝，呈現截然不同的面貌，也提升了片場再利用價值。明年即將播出之影集《星空下的黑潮島嶼》、電影《大濛》，亦為獲受搭景補助之團隊，於拍攝期，在岸內影視基地增加「木造街區」、「綠島場景」兩個場景區，提升岸內影視基地場景之豐富度，期待未來更多優質拍攝團隊至基地創作出更多不同風貌與多元作品。

台南市市長黃偉哲表示，搭景拍片團隊徵選計畫於基地內指定之範圍搭景拍片，並給予適當經費補助，期透過影視團隊的參與，加速基地場景建設、豐富場景內容，促進基地與產業界接軌，場景於拍攝結束後由本局擇優接管，作為基地日後發展之基礎設施。今年已辦理第三年，年年成果顯著，歡迎影視製作團隊踴躍申請，「114年度岸內影視基地搭景拍片團隊徵選計畫」收件自16日起至11 月 30 日止，詳細徵選計畫內容請上台南市影視支援中心網站https://is.gd/wh94rj。