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凝聚力量！　雲林縣志工大會師趣味競賽展現活力

▲為志工充電，雲林縣志工大會師趣味競賽歡樂登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣志工隊數逐年增加，目前已增加到現在675隊，志工人數迄今超過2萬多人。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府社會處運用公益彩券盈餘分配款補助雲林縣志願服務協會今（9）日辦理「樂活雲林，志在生活」全縣志工大會師趣味競賽活動，縣長張麗善一早出席參加，感謝雲林縣志願服務協會理事長游新隆及志工們長期對社會的付出與奉獻，也希望志工們今日放鬆歡樂一下，為自己充充電。
 
縣長張麗善表示，雲林縣志工隊數逐年增加，目前已增加到現在675隊，志工人數迄今超過2萬多人，非常感謝志工們願意奉獻時間服務大眾；志工不分年齡，每個人都能加入志工行列，尤其雲林縣是個高齡化縣市，比例而言，每5個就有一個高於65歲，退休後繼續加入志工，服務社會也能讓身心更健康，共同攜手創造雲林成為一個幸福、宜居的環境。

▲為志工充電，雲林縣志工大會師趣味競賽歡樂登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲為志工充電，雲林縣志工大會師趣味競賽歡樂登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善並指出，志工不僅僅是我們的人力資源，更是安定社會的力量，謝謝志工們的熱情與協助，讓雲林縣處處有溫情，把愛和溫暖分享出去；尤其今年由雲林主辦也是首辦的「2024國慶焰火在雲林」，短短五個月內漂亮完成任務。再次感謝志工們善行服務，於各自的領域發揮所長，營造充滿愛與關懷的社會。

社會處副處長陳怡君表示，為配合聯合國永續發展目標SDGs17多元夥伴關係，今日透過邀集全縣的志工團隊來此歡聚，並以有趣的趣味競賽，藉此凝聚志工團隊向心力，本次將進行「修揪卡檨仔」、「快樂搗麻糬」、「田埂擔稻米」、「沙包進洞」及「時代巨輪」等5項趣味競賽，分為長青組15隊、社會組15隊，超過600人參賽，讓志工夥伴們在平日社會服務與奉獻中喘息一下，展現志工另一面的活力。

▲為志工充電，雲林縣志工大會師趣味競賽歡樂登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善體驗趣味競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

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