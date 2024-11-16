肌耐力逆天回復！活出出健康晚年　醫：保持運動均衡飲食

▲門諾醫院醫護團隊攜手社區教會，設計了一系列衛教宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

肌少症、骨質疏鬆、腦中風是長者們常見的健康隱憂，也是影響生活品質的重要挑戰。門諾醫院健檢中心及社區健康部攜手社區教會，設計了一系列衛教宣導活動，幫助長者了解並預防這些常見的健康風險。同時藉由體脂檢測讓長輩們對自己的身體機能與健康狀況有更多的了解。

▲▼醫護團隊以健康操揭開序幕，體適能老師帶領長輩們隨著節奏擺動。



伴隨輕快的音樂，醫護團隊以健康操揭開序幕，體適能老師帶領長輩們隨著節奏擺動，長輩不僅個個精力充沛，氣勢高昂的氣氛也感染了活動現場。門諾醫院健檢中心黃繩龍表示，隨著年齡增長，許多長輩面臨肌肉流失、骨骼脆弱的風險，行動力逐漸下降，甚至跌倒、骨折等事件不斷攀升，而腦中風對身體的影響更是深遠，可能導致肢體無力、語言障礙、記憶力衰退等問題，嚴重時甚至影響日常生活的自理能力。





為了讓長輩們擁有更健康的晚年生活，團隊主動出擊走進社區，期盼透過專業的講解，讓長輩們不僅認識自己身體的改變，更學會如何透過運動和均衡飲食來維持身體機能，預防疾病。他指出，許多長者誤以為「老了」，體力與肌力就會自然衰退，其實不然。只要保持運動習慣和均衡飲食，體力、肌力、肌肉量是可以重新增長的！

▲體脂檢測讓長輩們對自己的身體機能與健康狀況有更多的了解。



82歲的陳阿嬤也現身分享她的健康生活秘訣。年輕時挑戰百岳的她笑著說：「要活就要動！」雖然體力不比從前，但她每天依然保持運動習慣，像是甩手和深蹲都難不倒她。她活力十足的親自示範，也感染了在場的每一位長者，讓大家看見運動的力量。

▲透過趣味遊戲講解腦中風的預防及症狀，讓長輩們增強健康意識。



拿著全身體脂檢測報告，仔細聆聽醫師、營養師的說明與建議，長輩們相互討論、彼此關心。營養科主任鍾慧珍提醒，攝取足夠的優質蛋白質能幫助肌肉生長、修復並增強體力，而根據體重不同，一般成人每日建議攝取每公斤體重約1.2至1.5克的蛋白質，像是牛奶、豆漿、蒸蛋等食物；另搭配增強肌力的運動訓練，如靠牆伏地挺身、靠牆深蹲、側肩平舉等，以提升心肺功能及肌肉耐力。



活動現場還有專業護理師透過趣味遊戲講解腦中風的預防及症狀，讓長輩們增強健康意識。醫師也再次提醒長輩，平時養成健康的生活習慣，如保持均衡飲食、定期運動及控管血壓，對於降低中風風險十分重要，並鼓勵他們留意身體變化，若發現臉部歪斜、手腳無力或語言不清等徵兆，應及早尋求醫療協助。