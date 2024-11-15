守護台南南消無懼挑戰！　救災指揮通信平台車操作競賽4年蟬聯全國第1

▲台南市消防局所屬的救災指揮通信平台車，已經連續4年榮獲全國救災指揮通信平台車操作競賽中優勝（第1名）的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局所屬的救災指揮通信平台車，已經連續4年榮獲全國救災指揮通信平台車操作競賽中優勝（第1名）的殊榮，彰顯了台南市在災害應變及通訊備援的專業能力。

此次競賽由全國救災指揮通信平台車12個獲配單位參加，主要評比救災指揮通信平台車的專業通訊知識、應變反應速度、設備操作熟悉度等多項指標。台南市消防局的南科分隊隊員陳宥均及和緯高級救護分隊隊員楊順翔憑藉著其豐富的通訊知識、卓越的操作能力及高效的應變能力，在競賽中脫穎而出，取得了全國第1的好成績。

市長黃偉哲表示，這項成就不僅是消防局辛勤努力的結果，更是台南市在面對突發災難時，能夠迅速、準確應變，保障市民安全的最佳證明。市府將持續投入資源，加強防救災通訊能力，確保市民在任何時刻都能得到最即時、最有效的救援。

消防局局長李明峯表示，救災指揮通信平台車是我們應對大型災害時不可或缺的重要裝備。我們將持續努力並配合中央持續強化，使其成為先進的通訊設備、可即時調度的前進指揮能量及完善的應變支援車輛，能確保在災害發生時迅速投入現場，為市民提供全方位的援助。