快訊／台南安平運河驚傳落水　50歲女子獲救送醫

▲台南市安平區建平十七街台南運河傳出有人落水，消防人員下水救起1名年約50歲女子。（圖／民眾提供，下同）
記者林東良／台南報導
台南市安平區建平十七街台南運河內，15日下午3時11分許傳出有人落水，台南市消防局119勤務中心據報，出動安平等消防分隊3車5人前往現場搜救，消防人員下水救起1名年約50歲林姓女子，林女意識清楚，馬上以護車送台南醫院救治，全案目前交由警方調查處理中。
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台南市安平區建平十七街台南運河內，15日下午3時11分許傳出有人落水，台南市消防局119勤務中心據報，出動安平等消防分隊3車5人前往現場搜救，消防人員下水救起1名年約50歲林姓女子，林女意識清楚，馬上以護車送台南醫院救治，全案目前交由警方調查處理中。
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