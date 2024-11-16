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46國已實施免費幼教　美學者建議：台灣義務教育應延伸到5歲

▲▼「台灣優質教育的願景與發展策略」國際研討會今天登場，北科羅拉多大學前首席副校長黃茂樹以「培養每個孩子的才賦」發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科羅拉多大學前首席副校長黃茂樹認為，台灣應所有5歲孩童免費義務教育。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民義務教育年齡往下延伸受到重視。在今（16日）舉行的國際演討會上，美國學者認為，為了釋放每個孩子的潛能並提高教育成果，給予台灣政府「提前培養才賦」等三點建議，並以全球已有46個國家提供所有5歲孩童免費義務教育，建議台灣也應實施類似政策，為每個孩子提供高品質幼稚園課程。

黃昆輝教授教育基金會舉辦的「因材施教，成就每個孩子：台灣優質教育的願景與發展策略」國際研討會，今起一連兩天在台北舉行。會議從理論基礎、國際趨勢，以及國內教育在法制資源、課程教學，以及數位教學等多個面向，專題討論「因材施教」的相關問題。

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教育部長鄭英耀在致詞時表示， 90年代主要教改有「教育鬆綁、適性揚才」等五大方向，自己一直在思考需要什麼人才，才能因應未來挑戰與知識典範的改變，而每個學生都是獨特的個體，多樣和差異就是美，如何因應不同學生的需求，甚至為學生搭鷹架，這是身為教育工作者的挑戰，故教育必須更鬆綁、更多元，同時兼顧公義和卓越，這是教育工作者應念茲在茲的專業承諾。

▲▼黃昆輝教授教育基金會主辦的「台灣優質教育的願景與發展策略」國際研討會今天登場，包括教育部長鄭英耀、北科羅拉多大學前首席副校長黃茂樹教授。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀（左）表示，因應不同學生的需求，並為學生搭鷹架，是身為教育工作者的挑戰。（圖／記者許敏溶攝）

美國北科羅拉多大學前首席副校長黃茂樹教授以「勇於轉型：培育每個孩子的才能」為題發表專題演講。黃茂樹表示，才賦是由「先天天賦與習得才能」構成，兩者對個人成就都很重要，但才賦需要有支持才能發揮作用。要習得才能需要對自己興趣的熱情、積極態度與實現目標的毅力與決心。

黃茂樹表示，人們普遍認為才賦和學校成績密切相關，但這是狹隘的觀點，父母是第一位協助孩子發現才賦的老師，並提供需要的鼓勵和資源，接著是家長與老師應仔細觀察認知並接納孩子的才賦，培養孩子的學習意願，包括創造一個鼓勵和重視提問的環境，讓孩子有好奇心與動機。

為了釋放每個孩子的潛能並提高教育成果，黃茂樹提出「提前培養才賦、提供多種高教選擇、心理健康」等三點建議，在提前培養才賦部分，目前已經有46個國家提供所有5歲孩童免費義務教育，甚至美國部分地區已經到4歲，而5歲是從家庭轉換到學校的關鍵，建議台灣也應該實施類似的政策，投資孩子未來，為每個孩子提供高品質幼稚園課程，因為才賦是寶貴的禮物，需要適當的指導與支持。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝則表示，「公義與卓越」是教育核心價值，但概念模糊且內容複雜，不太容易開展完整且具體的實踐，而108課綱雖將「適性揚才」明定為課程實施與教育發展願景，但缺乏因材施教的「課程模組與教學模式」示範引導。而唯有因材施教，才能成就每個孩子，並同時體現公義與卓越的教育價值，為國家社會培育多元人才。

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