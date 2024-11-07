班班喝鮮奶變「帶6瓶保久乳回家」　教長：政策會修正調整

▲教育部長鄭英耀表示，提供學童含鈣豆漿很快就會有結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部和教育部推動「班班有鮮乳」，卻傳出一名學童帶六瓶保久乳回家。教育部長鄭英耀今（7日）表示，上述狀況「不是我們所樂見」，但政策起心動念是好的，只是執行過程有些問題，內部也在做調整，作為未來政策的修正與考量，而讓學童喝含鈣豆漿部分，已有廠商下訂，並在評審過程，應該很快就有結果。

政府推動「班班有鮮乳」，卻意外變成「班班有保久乳」，更傳出有一名學童一次帶六瓶保久乳回家。對此，教育部長鄭英耀上午在立法院教文會前接受媒體聯訪，坦言讓學童帶六瓶保久乳回家，「不是我們所樂見」。

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鄭英耀表示，政策推動在起心動念是好的，感謝農業部與各縣市配合，但「班班有鮮乳」在執行過程有些問題，許多縣市沒有冷鏈，有些縣市透過學校調查，學童需要鮮乳或保久乳，廠商就會按照各學校需求，直接配送到這個各縣市，執行過程有些問題，內部也在做政策修正與調整，作為未來政策推動的修正與考量，未來還要拜託各地方縣市政府與教育局處共同努力。

至於提供學童含鈣豆漿部分，鄭英耀表示，目前已經有廠商下了訂單，已經在評審過程，個人非常樂觀期待，應該會順利、很快。