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翰林公民講義遭質疑挺民眾黨　出版社道歉：會改寫題目

▲▼對於國內補習班比超商多，教育部長鄭英耀表示，反應家長對孩子期待。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀認為翰林公民講義內容需要更新與勘誤，翰林表示將會進行改寫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

翰林出版社的國中公民與社會複習講義中，因涉及政治內容而遭質疑違反行政中立。翰林表示，書本在5月發行，和近期民眾黨相關新聞無關，講義內容是為檢測學生對政黨成立目的理解程度，沒有特定政治立場，對造成社會討論與爭議深表歉意，將會對題目進行改寫。

翰林出版社的國中公民與社會複習講義中，竟然提到「民眾黨造福鄉親」等涉及政治內容，還暗酸其他政黨違反行政中立。教育部長鄭英耀前天在立院備詢時也公開回應，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。

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翰林表示，該講義在4月印製、5月出版發行，與民眾黨近期相關新聞無關。該單元重點在於說明民主社會中政黨的自由競爭，符合政黨政治的民主治理原則，人民有多樣的選擇，也是多元社會的象徵。引發爭議的題目，是為檢測學生對政黨成立目的的理解程度，不具任何特定政治立場，也沒有為政黨服務的意圖。

對於講義造成社會爭議，翰林表示深表歉意，也會虛心檢討，也承諾會改寫題目，確保學習資源的適切性，避免對學生和家長造成困擾，感謝各界人士的關心、理解和支持。

據了解，該內容為翰林出版社出版的國中公民與社會的複習講義。日前由網友在Threads上PO文提及，陪小孩唸書時，發現台灣老牌「翰林」出版社的國中公民複習講義中，竟出現涉及政治爭議的題目，該題目提及，民眾黨成立地方服務處最終目的，正確答案為「爭取執政權以取得執政權力」。

隨後下一題題目為，「某國執政黨疑似僱用大量網軍，在網路上發佈訊息抨擊在野黨，遭到在野黨民意炮轟，質疑其違反行政中立原則。」接著詢問，「該執政黨做法若屬實，主要目的為何？」

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