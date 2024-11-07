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國中生電子煙使用率達3.9%　教長訝異：比例偏高

▲▼立委洪孟楷質詢時提及，國中生電子煙使用率達到3.9%，鄭英耀坦承訝異。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委洪孟楷質詢時提及，國中生電子煙使用率達到3.9%，鄭英耀坦承訝異。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

電子煙入侵校園嚴重，根據衛福部資料，國中生電子煙使用率達3.9%，立委批評「在台灣非法的東西比合法的好買」。教育部長鄭英耀今（7日）坦言比例偏高、確實讓他訝異。對電子煙管理可以再精進，目前台灣學術網路已阻斷不當訊息，教育部會研擬相關對策，提出有更積極作法，與電信業者、學校等單位合作。

今天立法院教文會邀請教育部長鄭英耀等部會首長或代表，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」進行專題報告並備質詢。立委洪孟楷在質詢指出，電子煙目前不合法，但根據衛福部國民健康署調查資料，國中生電子煙使用率從107年的1.9%，110年上升到3.9%，高中職生則從3.4%上升到8.8%，並詢問鄭英耀對此看法。

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鄭英耀坦言「比例偏高、確實訝異」。洪孟楷進一步表示，國中生到便利商店買紙菸會要求看身分證，但在網路上購買電子煙卻不用任何暗號或證明。隨後秀出在網路搜尋「電子煙」關鍵字，馬上出現葡萄、荔枝等各種口味的電子煙，而且只要420元就可以買到，價格是學生的零用錢就可負擔，甚至還提供隱密包裝服務，痛批在台灣「非法的東西比合法的好買」，這是官員怠惰及國家不作為造成。

鄭英耀坦言，學生使用電子煙比例確實在增加，對校內管理造成影響，校內清查電子煙很有挑戰，對於電子煙管理可以再精進，教育部會研擬相關對策，提出更積極作法，目前台灣學術網路已阻斷不當訊息，學生無法在學校透過網路取得電子煙相關資訊，並會與電信業者合作進行防治，也希望透過家庭、社區、志工、NGO與學校共同合作，創造無菸害的社區環境。

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