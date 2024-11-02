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學者肯定「數位科技與AI實踐因材施教」　籲強化內容開發

▲▼「因材施教不再是夢想」焦點座談會，台中教育大學校長郭伯臣（右二）、新北市教育局長張明文（左二）、台北市私立薇閣中學校長孫明峯（左一）等人參與會談。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者專家表示，數位科技與AI快速發展，讓「因材施教」逐步實現。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因材施教不是夢！學者專家認為，由於數位科技與AI快速發展，政府提供軟硬體條件，有機會實現個別化教育，更可縮短城鄉差距，但會增加老師負擔與壓力，要達到目標也有待努力，建議政府應擴大相關硬體覆蓋率與數位內容開發，強化研發AI教科書等方式，擴大因材施教規模。

黃昆輝教育基金會今（2日）舉辦「因材施教不再是夢想」焦點座談。邀請多位學者專家從不同角度聚焦討論「因材施教」政策與實務的相關問題。黃昆輝首先表示，過去數十年來，「公義」與「卓越」一直是台灣教育發展兩大主軸，前者就是提供均等教育機會，有教無類，後者就是因材施教，成就每個孩子，但整體來說，結果不甚理想，仍有待努力實踐。

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台南市教育局督學陳思瑀表示，台南市透過推動融入數位學習，進行課中差異化教學，辦理教師研習活動，同時針對學系提升重點學校，每學期由輔導團專家教師入校兩次，進行入班陪伴，協助分析班級學生弱點、討論課中差異化教學模式，掌握學生進步情況，真正做到因材施教，但對於老師來說，可能壓力與負擔會增加。

曾擔任教育部資科司長的台中教育大學校長郭伯臣表示，透過政府建置「班班有網路、生生用平板」，目前每三個學生就有一個載具，並建置「因材網」等數位學習平台，加上疫後數位學習快速發展，學生已經可基於「個人能力、學習節奏」展開個人化學習，讓因材施教規模化逐步實現，但面對韓日等國大力推動數位學習，政府應進一步利用數位科技與AI擴大因材施教規模，包括擴大硬體覆蓋率，持續豐富數位數位內容開發與優化平台，研發AI教科書等。

新北市教育局長張明文則認為，新北市推動以學生學習為本位的科技輔助自主學習，整合並介接超過130個學習資源與學習平台，精準規劃校務經營策略，以「X+AI」、「數位轉型」、「技職教育」，打造適性教育的完善體系，尤其在技職教育部分，讓技職生找到希望與未來。而在數學學習趨勢下，不僅可實現個別化教育，更可縮短城鄉差距。

台北市薇閣中學校長孫明峯首先表示，師長與社會對「因材施教」期望已「立體化」，希望成就每一個孩子，但因師資素養、資源不足、家長觀念、升學壓力等因素，「因材施教」的實踐仍受限制，建議透過彈性學習時間、自主學習共備社群、實施翻轉教育、校本線上學習平台等方式來改善。

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