日本玩具商辦「切腹比賽」表演30秒死亡秀！　網友怒罵急喊卡

▲日本島根縣原定於12月在市政府露台廣場舉辦一場名為「切腹比賽」的活動。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本島根縣原定於12月在市政府露台廣場舉辦一場名為「切腹比賽」的活動，卻因網絡輿論引發爭議而宣布取消。儘管比賽內容並非真的切腹，而是參賽者用塑膠玩具刀模擬切腹並表演掙扎演技，活動計劃仍在社交媒體上引發了熱烈討論。

綜合外媒報導，島根縣松江市一家玩具廠商原策劃12月14日在市政府露台廣場，舉辦一場名為「切腹比賽」的活動，要求參賽者在模擬切腹後進行30秒至1分鐘的翻滾掙扎表演。

主辦方本意是希望借此吸引更多人參與，然而，該活動的新聞經報紙刊登後迅速在網絡上引發兩極反應。

一些支持者認為這個活動充滿趣味，甚至表示有參與意願，但反對者則對活動本身提出質疑，認為「把痛苦死亡的樣子作為比賽內容還是有些不妥吧」、「感覺這是在嘲弄切腹這種行為」。

松江市政府表示，該場地平時對外開放，曾用於舉辦多種活動，包括跳蚤市場等。然而，這次場地申請時僅提到「跳蚤市場」，市政府並不知情此次活動實際內容，直到媒體報導後才得知。

在輿論壓力下，主辦單位決定取消比賽並表示歉意。他們解釋，當初的靈感來自於曾見到一位女孩使用公司販售的塑膠玩具刀模擬刺腹的動作，因此設想將這種情景發展成演技比賽，沒想到卻因此引發巨大爭議。

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