H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

記者葉國吏／綜合報導

百萬網紅Joeman推出的《通靈之戰》，其中一位參賽者沈采霏被起底曾是SWAG直播主，對此沈采霏也在她的YouTube還原當時情況、月收入，同時自爆有兩個小孩。

▲沈采霏。（圖／翻攝IG／like12302002，下同）

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沈采霏擁有H罩杯傲人身材，在社群時常放送性感照，家族具有命理書生世家，有「最兇靈學女神」的稱號，更曾錄製過黑男頻道，近日錄製《靈能的挑戰》人氣翻漲。沒想到在Dcard上被起底，她本身就是擁有55萬訂閱YouTube頻道《想入霏霏》的網紅，也曾是知名直播平台SWAG直播主。

被起底後沈采霏一度成為網路熱門熱搜字，她也在YouTube頻道「想入霏霏 Ms. Fei Fei」最新影片述說當年做大人平台的日子。

沈采霏影片中表示，當時是因為面臨債務危機，在網路上認識的弟弟就推薦她去成人平台上班，「因為我那時候真的很想我的小孩，我有兩個小孩，我已經大概一年多沒有看到他們。」

沈采霏表示，當時錢被倒了以後算是一無所有，加上前夫的弟弟妻子懷孕，前夫直接要求「若想看小孩至少要拿錢給他媽媽（前婆婆）」，所以才會決定在成人平台賺錢。

沈采霏透露，當時她決定要走邱淑貞路線，因為她小時候覺得邱淑貞很正，在成人平台經營守住自己的底線，就算引薦她加入的「網路弟弟」邀約她出去進行「借位教學」她也是拒絕。

沈采霏表示，經營成人平台第一個月大概收入50幾萬，不過最後也跟網路認識的弟弟因理念不同不斷吵架鬧翻，當時也有粉絲提出一個月30萬包養，但最後因為時任男友不滿，所以最後經營2個月就退出。