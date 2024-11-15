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剛認識不到一天！嫩妹控男網友「無套性侵」　私處驗出DNA

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小婷與認識不到一天的網友出門，指控遭到對方3度性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

一名女子小婷（化名）透過網路遊戲，認識了男網友小華（化名），2人相約外出遊玩，並且到旅館一起打遊戲，怎料小婷對此指控遭到3度性侵，驗傷時也在私密處深處驗出男性DNA。士林地院審理後，判小華無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小婷透過某款網路遊戲，認識了從事軍職的男網友小華，2人認識不到一天，2023年7月某天便相約外出遊玩，並到某間旅館開房間、一起打遊戲。

由於一不小心玩到太晚，小婷錯過了捷運末班車，實在回不了家，無奈之下只能跟小華一起過夜，怎料卻是惡夢的開始。小婷指控，2人躺在同一張床上，小華先是主動靠近，接著又得寸進尺，在她身上不斷亂摸，接著一步一步以連哄帶騙的方式，誘騙她發生性行為。

第一次性侵結束以後，小婷心亂如麻、整個晚上睡不著，動靜不小心驚醒了小華。怎料小華醒來以後，又再度對她實施侵犯，且這次並未使用保險套。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲小婷與認識不到一天的網友出門，指控遭到對方3度性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

直到隔天清晨4、5點左右，小華再度被驚醒，於是不斷詢問「想不想要」，小婷被三番兩次詢問，實在不曉得如何回答，只能說「要啦」，雙方於是三度發生性行為。不過由於小婷實在睡不著，只好起床穿衣、清洗貼身衣物，並且用手機查詢初夜的資訊，以及該如何避孕等資料。

小婷事後到醫院驗傷，除了右側側腰有疑似吻痕、處女膜撕裂傷以外，私密出深處也驗出了男性DNA，小華因此挨告。小婷指稱，由於小華是軍人，力氣相當大，當下她相當恐懼、害怕，腦袋一片空白，實在不曉得如何反抗，才會慘遭狼爪。

對此，小華則喊冤，指稱有得到小婷的同意，才會發生3次性行為，且在過程中還有變換姿勢，若是小婷不願意，又怎麼可能會配合動作。

小華還說，隔天離開旅館以後，他與小婷還一起打遊戲、吃拉麵，過程中互動自然，也時常有牽手等親密舉動，小婷的行為與性侵受害者的情況不同。且小婷雖然在性行為的過程中，有緊張、掉淚等情況，但可能是因為怕被家人知道有婚前性行為，或是擔心懷孕等因素所導致，不一定是因為強制性交的原因，因此他並未違反小婷的意願。

士林地院法官勘驗沿路的監視器畫面，發現2人離開旅館以後，有手牽手的親密舉動，且在經過工地時，小華還將手護在小婷的頭上，2人邊走路邊交談、臉上表情似乎在微笑，且吃完拉麵以後，2人同樣緊緊牽著手。

士林地院法官認為，依照所有證據來看，無從認定小華有以強暴、脅迫、恐嚇或催眠等違反意願的手段，與小婷發生性行為，因此判小華無罪，全案仍可上訴。

 
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