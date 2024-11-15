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女直播主控遭3男「輪流性侵」！法官看完影片判3人無罪

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女直播主指控遭到3男性侵，法官看完影片後，判3人無罪，二審法官也駁回上訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名女直播主小美（化名）在直播平台認識了網友阿翔（化名），雙方相約到摩鐵開房，並且阿翔又帶了友人阿德（化名）、阿泰（化名）到場，4人在摩鐵房間內激烈互動，沒想到事後小美翻臉不認人，將3人告上法院，指控遭到性侵，不過一審法官判3人均無罪。近日二審判決出爐，法官駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美是某成人直播平台的女直播主，時常透過「借位」的方式拍攝性影像，藉此吸引粉絲追蹤。後來小美在聊天室認識了阿翔，雙方於是相約到台中某摩鐵開房，等到開了房間，阿翔又找來朋友阿德、阿泰一起遊玩。

4人進入摩鐵房間以後開啟直播，並且發生激烈互動，小美被詢問「會噴水嗎」時，開口回應「我會啊」。此外，在激烈互動的過程中，小美忘情喊出「上癮了、上癮了」及「好舒服」等話語，並做出迎合的動作，等到直播結束，還請觀眾們對方才發生的激烈互動做出評價。

怎料事後離開房間，小美愈想愈不對勁，發文聲稱自己遭到欺負，並且報警提告，指控3人性侵，在違反意願的情況下，用強制的手段逼迫她就範。

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女直播主指控遭到3男性侵，法官看完影片後，判3人無罪，二審法官也駁回上訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，阿翔則辯稱，他是為了幫助小美直播，也有給小美錢，並沒有違反意願，或是強暴、脅迫等等。阿德與阿泰則同樣堅稱，是受到阿翔的邀請才會到場，且事前就已說好是配合演出，同樣也有支付對價，並沒有使用強迫的手段。

法官審理後認為，在4人發生激烈互動以前，小美曾自己待在廁所，若真的遭到強迫，應該有充分的時間能夠求救，且也該關注房間的浴室是否能反鎖，以製造求救、自保的空間，但小美當下並未求救，與常情有違。

此外，小美在互動的過程中，還稱自己會噴水，更是主動將阿泰拉近、緊貼，並且喊出「上癮了」、「好舒服」等話語，加上事後詢問觀眾心得感想，足以認定是合意性交。

一審法官審理後，不採信小美的說法，因此判阿翔、阿德與阿泰均無罪。案件經過上訴以後，被二審法官駁回，全案仍可上訴。

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