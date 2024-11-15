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北市國中驚爆連續性侵案　議員爆受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學

▲▼北市教育局副局長陳素慧受訪。（圖／陳家祥攝）

▲北市教育局副局長陳素慧受訪。（圖／陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員耿葳今（15日）質詢時指出，日前接獲某國中學生家長陳情，控訴女兒自2023年11月起至2024年3月，先後面對同儕霸凌、多次被同學性侵，調查過程中教育局竟完全狀況外，甚至事件被害人還被扭曲成加害人，最終被害人只能轉學自保。耿葳說，受害同學跟家長只要求一個公平正義的真相；北市教育局回應，學校發生性平案是由學校成立調查小組，若校方調查過程失當，教育局會成立調查小組了解，並進行檢討及懲處。

耿葳指出，本案中的A女學生長期遭到B男學生的霸凌，A女曾跟老師反應霸凌事件，但當下老師卻回答要學生熟悉這環境，讓學生完全不信任校方與師長，讓後續發生多次性侵事件同學也不敢主動通報師長跟校方，導致一連串不幸事件發生。

耿葳說，本案中的B男學生多次以恐嚇方式，要求A女學生拍攝裸照、性器官，A女拒絕後，B男自2023年11月起到2024年3月多次性侵A女，4月25日校方接到通報後輔導室立即介入，也依照SOP立即進行校安與社政通報。

耿葳指出，調查小組於5月底才首次訪談A女，調查報告一直到8月初才完成，家長卻遲至9月中才接到處理結果及調查報告的公文。且在收到調查報告後，B男家長立即對A女提出性侵刑事告訴，讓A女與家長頓時崩潰，為何自己是被害人怎麼會變成加害人。

從4月底家長提出性平案件申請調查、到9月中收到調查報告，教育局完全沒有掌握任何資訊，所有處理過程都是校方自行完成，教育局以校園自主為理由，沒有主動進行調查或是給予協助，讓家長認為校方欺上瞞下、球員兼裁判掩蓋事實甚至偏袒B男。

此外，在9月份開學的前2週，家長2度接到學校來電詢問，要不要考慮轉學；更在返校時，教官以輕蔑態度二度質問A女「你甚麼時候要轉學、你甚麼時候要轉學」，疑似遭受冷暴力對待。最終，女學生受不了壓力自請轉學。

教育局副局長陳素慧會後受訪表示，學校是在今年4月25日透過校安系統和社務系統收到性平案件，最後調查結果是男同學性平案件成立屬實。至於男同學反提告部分，並非校方或教育局可控制。

陳素慧說，依《性別平等教育法》，校園內發生案件是由校方成立調查小組，並非由教育局調查。目前行為人（B男學生）確認會被懲處、且要接受性平教育，但詳細內容無法公開。

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，國民黨籍市議員耿葳質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨議員耿葳。（圖／記者湯興漢攝）

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