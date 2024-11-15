出手降空汙！基隆市62輛機車屢催不定檢　牌照遭註銷

▲基隆市62輛機車屢勸不聽註銷牌照限制車輛行駛上路。（圖／示意圖／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市機車使用率相對高，基隆市環保局表示，目前大多數車主都有按時完成機車排氣定檢來減少排放臭味，但仍有少數車主不顧排氣臭味，讓民眾呼吸不乾淨的空氣，除影響身體健康外也容易造成民眾反感，今年環保局針對未定期檢的機車進行開罰，其中有62輛機車屢勸不聽註銷牌照限制車輛行駛上路。

基隆市環保局持續加強宣導「機車排氣定期檢、基隆空氣好清新」，目前基隆市有30間排氣定檢站提供免費的定檢服務，同時也提供「機車定檢e通知服務」平台，讓怕遺忘定檢時間的民眾能夠收到本局的提醒通知。呼籲基隆市機車車主能夠按時完成排氣定檢，一起減少排放污染，打造乾淨空氣的城市。

此外，基隆市環保局於今年度已針對未按時完成排氣定檢的1,362輛機車進行處分新台幣500元，逾期六個月未定檢的17輛機車處分新台幣3,000元，並對屢勸不聽的未定檢62輛機車註銷牌照限制車輛行駛上路。提醒車主只要按時完成排氣定檢就可以避免受罰，另若機車已不堪使用、無法使用、長期未使用或遺失等狀況，應主動至監理機關辦理登記或回收報廢，避免車輛遺失或沒再使用仍受罰。

基隆市環保局長馬仲豪呼籲機車車主，應主動養成定期保養及定檢的習慣，讓自己的愛車能夠排放乾淨的空氣，共同維護基隆市的空氣品質，使基隆成為乾淨、整潔、宜居的城市。