基隆仁愛室內兒童樂園啟用　黑鳶主題搭配飛天車遊樂新天地

▲基隆仁愛室內兒童樂園啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

在這個充滿感恩的時節，基隆市長謝國樑為市民家庭帶來令人喜悅的好消息，全新的「仁愛室內兒童樂園」於今（13日）正式盛大開幕！作為基隆市的第六座室內兒童樂園，仁愛樂園在市鳥黑鳶的陪伴下，以夢幻天空為主題，為孩子們打造了一處專屬於他們的遊樂天堂，讓小朋友能夠自由翱翔在創意遊戲的天地中。

謝國樑指出，基隆自去年陸續開設室內兒童樂園，目標是為「雨都」的孩子們提供全天候的遊樂空間，讓家長和孩子們不受天氣影響，共享親子時光。截至目前，全市六座兒童樂園已服務超過22萬人次，深受家長與孩童喜愛。此外，第七座暖暖區兒童樂園已建置完成並準備驗收，第八座樂園也正規劃中，可能將與消防局合作，設計以安全教育為主題的遊樂空間。

「仁愛室內兒童樂園」的設計靈感來自基隆市的市鳥黑鳶，基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬提及，園內的設施包括「雲朵溜滑梯」「飛天車」等，讓小朋友能如同小鳥般在「天空」中翱翔。樂園內還設有全市最大的夢幻球池，內有超過6萬顆色彩繽紛的球體，搭配「老鷹溜滑梯」和「彩虹拱門」等多種遊戲設施，讓孩子們在盡情玩樂中激發創造力與探索精神。

林麗蟬處長另指出，為了提供更優質的體驗，「仁愛室內兒童樂園」採用免費預約制，開放時間為週三至週五每日四場，週六、日及國定假日每日五場，地址位於仁愛區光一路28號6樓。謝國樑市長誠摯邀請市內外的家長帶著孩子一同來體驗這座夢幻樂園，共享溫馨愉快的親子時光。

最後，謝國樑預告基隆市政府預計推出「兒童樂園挑戰活動」，凡完成遊玩全市七座兒童樂園的小朋友將獲得特別小禮物。這些室內樂園的建立不僅提升了市民的生活品質，也讓基隆成為一座親子友善的城市，並且為每位孩子的童年留下更多美好的回憶。