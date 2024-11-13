基隆農村再生成果展登場　青年創意帶動在地產業未來

▲基隆農村再生成果展登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今年透過農業部農村發展及水土保持署的縣市總合發展計畫，積極推動大專生及在地青年深入基隆市農漁村社區，實踐創新行動方案。藉由打造「潮嚮．山海基隆」品牌，市府期望提升基隆的在地產業與旅遊觀光，發揮基隆獨特的產業特色，並延續去年的計畫主題，透過青年視角與創意思維，挖掘基隆的產業潛力，將年輕人充滿創意的能量與當地農漁產業緊密結合，為農漁村注入嶄新活力。

基隆市產發處長林鼎超表示，本次的成果展暨頒獎典禮，不僅展示了這一年來農村再生的實際成效，也希望能藉此機會表揚並勉勵優秀的參與團隊，讓他們的創意能夠被更多人看見。今年，產發處透過總合發展計畫的各項實施內容，融合青年創意與在地產業，鼓勵青年朋友持續以創新思維和熱情投入基隆的發展，並期望這些充滿活力的年輕人能為基隆的未來帶來無限可能，攜手開創多元的發展願景。

產發處進一步指出，今年度的「青年駐村計畫」鼓勵大專院校及年輕學子，利用自身的創意或專業知識協助農村社區發展，促進永續的農村產業及觀光發展。今年參與計畫的青年團隊來自國立台灣海洋大學和德育護理健康學院，他們分別進駐瑪東、瑪西、八斗、長潭和義興等社區，透過實地考察與深入訪談在地居民，串聯基隆的文化和產業資源，開發出6項農村社區遊程計畫，期待未來能吸引更多年輕人以全新思維和技術投入，創造永續發展的農村未來。

此外，為了進一步推動基隆在地產業及觀光，基隆市政府舉辦了第二屆「基隆潮創意嚮起來大賞」創意徵件競賽，旨在透過創意激盪，提升基隆農漁村的可見度並賦能基隆青創。此次競賽分為學生組與社會組，總獎金高達50萬元，一共吸引了20組團隊報名參與，並於11月12日舉行了頒獎典禮。獲獎團隊與計畫名稱分別為：社會組第一名「海邊的草長得很好」，從里山到里海：多樣性食完攻略；第二名「大恭喜」，山澤療癒所；第三名「抬二線」，傳說大地：雙港行動；學生組第一名「嘿路奇譚」，新型文史導覽x在地漁村體驗；第二名「萌盟」，漁港海鮮全利用計畫1.0；第三名「老生長潭」，新型文史導覽x多元海洋教育之旅，市政府將繼續提供得獎團隊產業媒合與資源支持，幫助他們將創意構想到現實。

另外，為了推動在地業者的觀光發展，基隆市政府也舉辦了「四季特色農漁產品料理徵件競賽」，旨在鼓勵基隆市的餐飲業者使用本地農漁產品，推動地產地銷的理念，並提升民眾對基隆優質農漁產品的認識。今年共有10家餐廳參與，最終評選出前3名的特色餐點，分別是：第一名「母湯Mom's Soup」的「三代同堂金銀共融」；第二名「朋廚烘焙坊」的「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」；第三名「藻樂趣海藻創意美食」的「漁夫定食套餐」，以及線上票選人氣王「山水草間」的「山海相連餅羹香」。此舉不僅有助於穩定農漁民收入，也能提升餐飲業者的品牌形象。