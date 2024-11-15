才認P圖勘災照！基隆前議長又PO「AI猛毒影片」網嚇：支持漫威提告

▲影片惹議。（圖／翻攝自宋瑋莉FB）



記者施怡妏／綜合報導

基隆市前議長宋瑋莉日前因在臉書PO出P圖勘災照，遭網友抓包並酸「線上勘災」，昨（14）日她又貼出一則影片，「跟風流行AI猛毒」，卻引起網友質疑，此舉可能涉及侵權，甚至有網友表示已將截圖傳送給漫威公司。對此，宋瑋莉回應，「看見黑粉的鋪天蓋地留言，我就安心，原來1450完全沒有進步」。

基隆市前議長宋瑋莉在臉書發文，影片中她手比愛心，隨後在畫面上變身成漫威角色「反猛毒」。表示自己「跟風流行AI猛毒」，並宣示「珍愛基隆的心不變」，使用了「#猛毒AI #毒液變身 #珍愛基隆 #宋瑋莉」等標籤。

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然而，該影片一出便引起網友熱論，不少人對她使用漫威角色的行為提出質疑，批評不當使用知名形象，「詮釋得很棒，對基隆而言真的是猛毒」、「可怕到極點！一點都不好玩」、「真可悲~有這種議員」、「勘災也P假圖，祝福也P盜版，基隆值得更好的民代」、「不是，這跟AI無關，妳真的侵權了啊」。

不少網友喊告，「Marvel又有人學不乖用你們家角色了」、「你有跟漫威談授權嗎？」「漫威真的不提告嗎？」還有網友直呼「笑死，你是不是不知道這隻其實叫Anti-Venom（反猛毒）？拜託不要出來Anti-Intelligence，自己用AI生成笑笑就好，幹嘛非得PO來鬧笑話？」

對此，宋瑋莉也在留言處回應，「看見黑粉的鋪天蓋地留言，我就安心，原來1450完全沒有進步；也沒與時俱進了解現在AI軟體，還侃侃而談暢談法律，台灣有救了，天祐台灣」。