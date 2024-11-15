照顧桃園街友足部健康　暖心單位捐贈258雙新鞋

▲照顧桃園街友足部健康，暖心單位捐鞋。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終前夕，為使桃園市列冊街友有全新又舒適的新鞋，照顧足部健康，並感受到社會的關懷，鞋美工業、桃園市中源國際同濟會與台中市吾愛鄰國際同濟會，15日於桃園市政府捐贈258雙鞋給列冊街友，由社會局副局長蔡逸如代表受贈並回贈感謝狀，市議員黃崇真也到場表達感謝與認同。

市府社會局表示，國際同濟會向來秉持服務人群、熱心公益的精神，本次桃園市中源國際同濟會與台中市吾愛鄰國際同濟會，結合鞋美工業，捐贈新鞋至各縣市家庭服務中心、身障協會等，照顧弱勢，為弱勢家庭帶來溫暖。

▲照顧桃園街友足部健康，暖心單位捐鞋。（圖／社會局提供）

街友服務係社會局重要工作，桃園市於南、北區各設有一處外展服務中心提供生活照顧、沐浴與短期住宿等服務，街友在生活中有很多不便之處，長年露宿在外，身體健康容易出狀況，有些為了節省開銷將生活費用在三餐溫飽，即便腳下所穿之鞋已不堪磨損，仍捨不得購置新鞋。藉由國際同濟會的媒合幫助下，讓街友能在寒冬來臨前，換上安全又舒適的鞋子，避免行路和凍傷的危險。

而公部門相關扶助措施與資源有限，非常需要社會各界共同關心，挹注更多的能量與愛心，讓社會邊緣貧困民眾，都能溫暖過年，感受社會關懷。