台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

▲台中一名張姓少女不滿媽媽管教方式，離家兩周，被員警在圖書館找到勸回家。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局今日公布第3季失蹤協尋績效，前5名員警總計找回44名失蹤者。其中，繼中所員警黃政翰在今年7月主動追查東區一名14歲張姓少女失蹤案，發現少女疑似不喜歡媽媽管教方式，竟離家2周，到附近跟著街友一起領便當，睡在自家社區頂樓，媽媽雖知情，但女兒時常消失，最後員警在一處圖書館找到她，耐心勸說。

據了解，今年7月、暑假期間，該名住在東區的14歲張姓女國中生，因為跟媽媽發生摩擦，竟獨自離家長達2周之久，且身上沒有攜帶金錢、手機，晚上就睡在自家頂樓空間，不回家中休息，母親雖然知情，還曾去拍照，但常常找不到女兒去向，只好通報失蹤。

繼中所員警黃政翰主動查詢該案失蹤人口，認為張姓少女可能會有生命危害，主動詢問張母「女兒去向」，張母認為女兒常去圖書館，經黃員查訪北區精武圖書館後，發現她正待在閱覽室，上前跟張姓少女詢問。張向員警說，自己肚子餓時，就跟著街友一起領便當，睡覺就在自家頂樓，故意不返家，經警方苦勸、社工介入後，由父母帶回。

▲台中沈姓少女失聯，跟父親說要去台北找男友，被員警勸回家。（圖／記者許權毅翻攝）



此外，第四警分局大墩所9月獲報一名沈姓少女失聯，沈姓少女跟父親說要去台北找男友後失蹤，經員警陳宏霖向沈溝通，終於願意搭乘火車回家，結果在車上睡著過站，無法依約定返回台中，員警趕緊找車站站務中心協助，並載送沈姓少女返家。

清水警分局大楊所員警黃維申今年8月獲報，一名吳男因經濟問題、有賭博陋習，自身情緒不佳，妻小擔心吳男安危，前往通報失聯。經黃維申調閱手機定位，在吳厝五街一帶搜找，結果在清水休息站內找到吳男，趕緊敲打車窗，發現他吞食大量藥物，趕緊將人送往梧棲童綜合醫院治療，救回一命。

▲警方今日公布失聯協尋績效，前5名員警總計幫助44人回家。（圖／記者許權毅翻攝）



台中警方說，本次榮獲前5名協尋績優員警，分別為第一分局繼中派出所警員黃政翰(尋獲18名)、第四分局大墩派出所警員陳宏霖(尋獲7名)、清水分局大楊派出所警員黃維申(尋獲7名)、第四分局大墩派出所警員林其鋒(尋獲6名)及大雅分局馬岡派出所警員王梓豪(尋獲6名)，並於11月13日上午在本局週報會議上頒發協尋績優獎座，以鼓勵同仁士氣，期許再創佳績。