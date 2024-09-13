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北車隱藏「地下城」街友躲維修口睡覺　台鐵：5處遭惡意破壞門鎖

▲▼台鐵台北車站往機場捷運通道管線間門鎖遭破壞，有街友入侵。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵台北車站往機場捷運通道管線間門鎖遭破壞，有街友入侵。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台北車站每天有超過60萬人次進出，也聚集不少街友，有網紅發現台北車站往機場捷運方向竟隱藏「地下城入口」，有街友躲進「維修口」睡覺，引發議論，對此，台鐵公司表示，該處為桃捷空調維修管線間，移交台鐵管理，平日有上鎖，但5處門鎖遭惡意破壞，將更新門鎖和加強巡檢。

部落客「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書粉絲團揭露，台北車站往桃園機場捷運的方向，竟看到有街友躲進「維修口」睡覺，讓他嚇傻，「要是死在裡頭怎麼辦？裡頭大概也不涼吧」，事後向清潔人員反應，清潔人員說「這些都是大爺，惹不起」。YouTuber「希露弟弟啃雞腿」也實際前往探訪，驚呼：「這些都是地下城入口嗎？」

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台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實：是真的

▲YouTuber「希露弟弟啃雞腿」探訪維修口。（圖／翻攝「希露弟弟啃雞腿」YouTube）

對此，台鐵公司表示，有關台北車站維修口遭街友闖入事件，經查係桃捷機場連通道工程為空調維修需要而設計之維修管道間，共設置18處，均有編號，桃捷於建置驗收後移交台鐵公司管理。

台鐵公司強調，該18處維修管道間平日均有上鎖，但發現有5處門鎖遭惡意嚴重破壞，將儘速更新門鎖並加強巡檢。

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