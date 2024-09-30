風雨欲來台南市府各單位戒備　蔡宗豪敦促市府關懷街友及獨居長者

▲國民黨台南市議員蔡宗豪質詢時指出，工務局應針對防颱措施提升戒備，市府應積極關心無家可歸的街友及弱勢銀髮獨居照護的部分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱山陀兒來襲，氣象局預估對南部造成威脅，30日國民黨台南市議員蔡宗豪質詢時指出，工務局應針對防颱措施提升戒備，例如：重大公共工程的安檢，高空設備的防護捆綁等，同時，也認為市府應積極關心無家可歸的街友及弱勢銀髮獨居照護的部分。

蔡宗豪表示，中陀兒的路徑與過去颱風路徑對比，皆使南部成重大傷害，市府須嚴陣以待。工務局應要求台南市建築工地立即進行防颱自主檢查，包括工地施作之圍籬、護網、斜撐等安全設備，及高樓層堆置之建材等項，均應檢查並加固處理，自主檢查完成立即回報。尤其路樹的部分，上次颱風忠義國小旁的路樹就壓到路人，十分危險！工務局回覆，9/27已經行文給各單位請大家一同戒備，路樹平常就會進行巡檢，颱風前更會請相關單位注意。

蔡宗豪強調，這次颱風影響時間恐怕較長，市府應規劃是否有合適的公共空間可以收容街友，提供緊急安置，並發送餐食及相關物資等服務，請社工轉知街友們緊急避難場所並注意自身安全。

蔡宗豪認為，除關心街友外，獨居老人也應該列為重點關懷項目。建議市府派社工前往家戶訪視，確定長者家中糧食充足防颱準備完善，針對家中狀況進行調查及協助。也請衛生局及社會局橫向聯繫內部溝通，確定是否有長者例行性的回診將會受影響，提供全方位的照護。

蔡宗豪說，市府各相關單位除須以市民安全性考量，提前完成各項防颱作業外，透過多元管道如新聞發布、社群平台或民政系統line群組進行民眾溝通也不可疏忽。

工務局指出，因應颱風可能造成的危害，今早已在濱南路的防風林缺口，架設太空包防堵，以防止海沙吹到路面上，影響到交通安全，另外對於有疑慮的行道樹等，也展開全面的枝幹修剪，防止強風豪雨造成樹木或枝幹段折，危害行人車輛的安全。

工務局表示，目前各在建工程已加強進行工地防颱準備，其中針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視，並作好固定工地設施，及防汛措拖，排除阻礙水流，因應颱風可能的狀況。另外，針對轄管公園、行道樹、路燈等，也都加強巡檢，做好防颱相關維護工作，以免危害到民眾生命財產安全 。

對於建築工地，工務局同時通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強固定作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。

工務局強調，已事先編組搶災車輛機具70多部，及搶災人員約150員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。