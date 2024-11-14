義消摘蜂窩遭螫死！桃園市府採購「救命筆」　安排過敏體質檢查

▲義消被虎頭蜂螫死，市府採購腎上腺素自動注射筆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府農業局捕蜂捉蛇大隊的范姓義消，在執行捕蜂任務時遭黑尾虎頭蜂螫，導致身體嚴重過敏，經急救後仍不幸身亡。對此，桃園市政府已承諾將加強隊員的安全保障措施，包括添購「腎上腺素自動注射筆」，並每年為隊員進行一次過敏體質檢查，以防止類似意外再發生。

市長張善政對此表示深切哀悼，並已指示農業局協助處理後續的撫卹、喪葬等事宜。張市長強調，市府將採購腎上腺素自動注射筆，讓出勤隊員在緊急時刻能自行施救。此外，該設備的採購將不僅限於捕蜂捉蛇大隊，未來也將提供給消防局及動保處等需求單位使用。

在市議會總質詢中，議員對此事件表達了高度關切，並呼籲市府加強隊員出勤時的安全保障措施。農業局表示，未來將要求隊員進行過敏體質檢查，並在確認後才能加入捕蜂捉蛇隊。由於隊員的體質可能因為被蜂螫而變化，因此每年都將進行健檢，對於對蜂毒或蛇毒有過敏反應的隊員，將會被安排從一線工作中退出，改為擔任技術指導顧問或其他內勤工作。

桃園市政府農業局現正進一步檢討捕蜂捉蛇人員的安全保障措施，並將強化相關訓練，期望能降低意外風險，讓隊員能安心執行任務，確保公共安全。