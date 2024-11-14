▲桃園義消出勤捕蜂被螫不治，市議員徐玉樹爭取隨車配備自救針劑。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭義消分隊范姓副小隊長13日出勤捕蜂，不幸遭黑尾虎頭蜂螫傷送醫不治，桃園市議員徐玉樹14日於市議會市政總質詢，除表達遺憾痛心之意，為避免憾事重演，爭取往後義消捕蜂抓蛇勤務均配備自救型針劑。市長張善政答詢，自救型針劑一劑3000元，有效期間1年，但如當下有此自救型針劑，就不會發生此一憾事，同意補強這項配備。

徐玉樹表示，桃園及其他地方，過去也曾經發生因捕蜂被螫死亡案件，捕蜂抓蛇業務單位原為消防局，後來移至農業局，已經超過10年，這段期間從來沒有檢討，這項政策的好壞，如今發生這件憾事，對義消同仁及家屬而言，都覺得非常痛心。

目前全世界對於捕蜂抓蛇業務，由不同人員從事相關勤務，有些國家，針對捕蜂抓蛇過程中，萬一被虎頭蜂螫傷，他們隨車配備自救型針劑，如被虎頭蜂螫到，神經毒素注入體內，將會引發傷患緊張而奔跑，導致毒素在體內加速擴散，造成休克，此時如果等到救護前來，已經來不及，必須即時注射針劑，延長黃金救援時間。

徐玉樹說，「人命關天」。緊急自救型針劑，不光針對現行捕蜂抓蛇業務，未來類似接近大自然執行相關任務時，可以解救一條寶貴生命，不管針劑成本有多高或存在使用年限問題，請市府務必要做，也請消防、農業等單位，對於昨天的不幸事件，對義消家屬後續應有撫卹及協助保險。

市長張善政答詢，對昨天范姓義消之事感到遺憾，當時如有自救型針劑，就可請旁邊的人注射，但目前並無此配備，雖然針劑一劑3000元，有效期間1年，但值得投資。