天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

▲桃園市這兩天天空呈現一片灰濛濛，市府環保局指出，受到天兔颱風影響，空氣擴散條件不易導致空氣品質指標（AQI）欠佳。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市這兩天天空呈現一片灰濛濛，空氣中瀰漫一股異味，桃園市環保局今（15）日指出，台灣西半部地區這兩天受天兔颱風影響，因位處背風側，擴散條件不佳，其中昨天下午在龍潭站空氣品質指標值（AQI）大於100，環保局立即刻啟動緊急應變，通知工地加強灑水、要求前40%大型工廠執行應變計畫，同時呼籲敏感族群若要外出活動，或搭乘大眾運輸工具請佩帶口罩，以維護個人健康。

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▲市府環保局指出，受到天兔颱風影響，導致空氣品質欠佳，增加路邊機車攔查檢測。（圖／市府環保局提供）

所謂（AQI）是指空氣品質指標為依據監測資料將當日空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）濃度等數值，以其對人體健康的影響程度，分別換算出不同污染物之副指標值，再以當日各副指標之最大值為該測站當日之空氣品質指標值（AQI）。

環保局指出，桃園地區自昨天起受天兔颱風影響，颱風造成下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散，容易累積在低空。今天包括平鎮、大園、觀音、桃園、中壢、龍潭測站的AQI皆大於100，故立即啟動應變，自昨天起通報轄內180處大型工地、執行路邊機車攔查及智能辨識共908輛、廠家配合降載減排8家次、檢視21家工廠時監測數據，目前未有異常排放情形。

▲市府環保局指出，受到天兔颱風影響，導致空氣品質欠佳，加強路邊灑水減少揚塵。（圖／市府環保局提供）

此外亦加派水車於路面灑水降低揚塵等作為，另也橫向聯繫請教育局、社會局與婦幼局通知學校、社福機構、托嬰中心與親子館告知敏感族群注意防護。

環保局建議，民眾如果感覺不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動，孩童及老年人則建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。預計明（16）日以後將有鋒面抵達，屆時風速增強，空氣品質可望獲得改善。環保局將持續掌握最新狀況，協調相關應變管制事宜，請市民朋友放心。