遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，國安官員今（15日）透露，利馬機場原有設置台灣廣告，但經中國大陸施壓，刊登一週後不得不撤除。對此，國民黨立委洪孟楷不滿指出，秘魯政府不應屈服這樣的打壓，如果我國可以用正式的管道做這樣的看板，秘魯政府憑什麼要聽從其他人的壓力，呼籲我國政府勇於表達我國主張。

國安官員指出，台灣以中華台北(Chinese Taipei)之名成為APEC成員，雖然APEC相關決定都需要成員共識決，但不可諱言，每次參與APEC會議，中方都一定會打壓台灣。我方趁著APEC峰會前夕，10月中旬在秘魯利馬Jorge Chávez機場內刊登燈箱廣告，但一個多禮拜後，廣告商扛不住中國壓力，於10月底將台灣廣告撤下。

洪孟楷指出，台灣既然可以走出世界各國，也希望世界各國可以正視中華民國存在的事實，如果持續用外交手段打壓的話，不只傷害台灣2350萬人的情感，也是對於中華民國的不尊重。

洪孟楷說，目前國安單位已證實這樣的事情，呼籲秘魯政府不要屈服這樣的打壓，既然我國可以用正式的管道做這樣的看板，秘魯政府憑什麼要聽從其他人的壓力，讓我們的權益受損，希望政府可以勇於表達我們的主張。

