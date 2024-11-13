BBC記者「珠海報導35死案」被攻擊　男：中國的土地上我就有權力

記者鄒鎮宇／綜合報導

廣東珠海62歲樊姓男子不滿離婚後財產分割結果，駕駛越野車衝進市體育中心，導致35死43傷的嚴重事故。豈料，BBC記者到現場報導，卻被一名自稱「中國民眾」的男子推擠阻攔。

《BBC News》12日深夜以「珠海體育中心汽車衝撞人群致35死 BBC記者現場報導遇阻撓」為題上傳最新影片。

影片顯示，BBC駐華記者麥笛文（Stephen McDonell）在市體育中心前說明案件的來龍去脈時，一名身穿蒂芙尼藍色的上衣的中年男子突然闖入鏡頭，直接詢問「你們有採訪證嗎？」「你們有沒有採訪證」、「你沒有採訪證你不要那樣，我是中國人」、「你不能拍」、「你不要在這裡拍，聽懂了嗎」、「你要這樣我報警了」。

▲▼BBC記者報導途中，被一名男子推擠驅離。（圖／翻攝BBC News 中文）



麥笛文起初不願意與對方起爭執，來回走動避免鏡頭拍攝到該名男子，但男子仍不屈不饒地拉扯、發聲，最後更揚言要報警。對此，麥笛文轉頭對著男子說，「那報警吧，去報警吧」，而男子眼見無法阻止，直接走到一旁找人。

沒多久後，男子帶著一人走向麥笛文及攝影記者，直接闖入鏡頭前揮舞，並推擠麥笛文趕離，還數次伸手推攝影機，大喊著「我是中國公民，你在中國拍，你要有採訪證」。

「你沒有權利這樣做！」麥笛文看到男子使用暴力手段，加上不斷伸手攻擊攝影機，氣得說「你知道你沒有權利這樣做」。對此，男子不甘示弱地回，「中國土地上我就有權力」、「在中國的土地上我就有權力」。