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檢警寒心！余天女婿當「車手頭」賠錢獲緩刑　鄉民傻眼：詐騙天堂

▲▼余天女婿出事有預兆？　媒體人分析2警訊：婚姻恐是場局。（圖／記者陸運陞翻攝、記者李毓康攝） 

▲藝人余天的女婿陳鑒當詐騙集團的車手頭被抓。（圖／記者陸運陞翻攝、記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人余天的女婿陳鑒當詐騙集團的車手頭，被檢警循線逮捕。然而，陳鑒拒絕認罪，但當庭支付165萬元和解獲得被害人原諒，因此被新北地院法官判緩刑。對此，許多鄉民看完傻眼，直言不認罪僅付錢卻可以被判緩刑，感嘆「在台灣詐騙只會緩刑，詐騙天堂」。

據悉，陳鑒與李姓男子等8名共犯透過通訊軟體散發炒股明牌等訊息，亂槍打鳥引誘網友上鉤，陳男扮演第一層或第二層「收水」、負責收取車手繳回的贓款，再上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流。

一名受害人支付560萬元後察覺被詐騙，報案後配合警方演戲，當場逮捕等候收款的陳鑒，並在他身上搜出208萬元現金，才讓案情曝光。

▲資深藝人余天的女婿陳鑒(後方右2)，涉加入詐團擔任車手頭負責收取贓款。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳鑒（Gary）不認罪，最終因與被害人和解並獲得原諒而被判緩刑。（圖／記者陳以昇攝）

新北地院12日宣判，陳鑒雖不認罪，但當庭賠償被害人及告訴人45萬、50萬、70萬元，共計165萬元，獲得被害人原諒並有悔意，因此依共同詐欺取財罪、洗錢及組織等罪，判2年有期徒刑，緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受8小時法治教育課程。

據《聯合新聞網》報導，有檢察官認為，法官判決時未考量到「名人效應」，會給外界一種「只要認錯賠錢就沒事」的錯覺，也向政府的「打詐決心」潑冷水。此外，也有法界人士認為，陳鑒是車手頭，知道自己在幹嘛，認為法官判得太輕。

PTT網友看完紛紛留言，「詐騙王國非浪得虛名」、「真好，大家一起來」、「怎麼知道被害人不是被摸頭」、「認真工作的可以轉行做詐騙了，台灣之光」、「低風險高報酬，有多少沒被抓到的」、「車手頭~抓到也判這麼輕」、「有抓到的賠錢，沒抓到的爽賺」、「不管名人效應，判決根本不痛不癢，賠償是應該的，為什麼成為緩刑理由？法官擔心上訴被撤銷，才是緩刑的原因」。

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