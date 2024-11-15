屏185縣道沿山公路車輛多　里港警提醒：行經路口要慢、看、停

▲里港警分局三地門「社區治安會議」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局持續強化辦理交通安全及預防犯罪等宣導工作，並廣納民眾對治安、交通之期許與建言。於日前晚間在三地門鄉口社活動中心辦理「社區治安會議」，部落民眾反映熱絡。

該治安會議，由副分局長阮志強帶領宣導團隊與部落民眾面對面，除針對目前重點工作反詐騙、交通安全等進行宣導提醒，並與原鄉部落社區意見領袖及民眾進行意見交換，藉以達到里港警分局守護地方及原鄉治安、交通及為民服務等工作之最佳效能。

會中里港警分局交通組組長林中安以事故案例影像並配合解說方式，提醒部落的原民長者應遵守交通法規，避免不諳道路交通規則而發生事故，並宣導騎機車戴安全帽、行人行走行人穿越道、禁止酒後駕車及無照駕駛等交通安全觀念；尤其出入山地部落須行經屏東185線道(沿山公路)路口，該處行經車輛較多，應注意路口「慢、看、停」以及行人「停、看、聽」，建立良好的防禦駕駛觀念；另針對即將於11月18日起執行之無號誌路口及無照駕駛違規取締大執法勤務，做執行期前宣導。

偵查隊員則針對詐騙部分強化宣導，因原鄉地區原住民族遭求職詐騙事件層出不窮，凡是提到要交付金融卡及帳號密碼資料的話術，一定要提高警覺，不要輕易將個人證件、存摺、提款卡等資料提供給求職公司，以免淪為詐騙集團洗錢工具。

里港警分局分局長温基興表示，為了解民眾對於轄區治安、交通上的看法及建議，分局每年均辦理社區治安座談會與鄉親溝通及討論，針對民眾所提出的問題加以解決，以提供鄉親一個良好的居住環境，也希望民眾若有其他疑問可至分局相關業務單位或派出所提出，警方將竭誠為鄉親服務。