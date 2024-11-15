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通緝犯拒捕「猛撞偵防車」4狗護主狂吠　勇警連開9槍迅速逮人

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮警分局與高雄縣湖內分局11月11日時，聯手前往高雄市燕巢區埋伏查緝呂姓毒品通緝犯，呂拒絕下車受檢甚至開車衝撞警方偵防車，他養來用來警戒的4隻狗兒則在一旁狂吠護主，警方情急之下對其車子輪胎連開9槍，將他逮獲，起出毒品等物，訊後押解歸案，另依毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，持續往上溯源追查。

▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局偵查隊日前接獲情資顯示高雄市40歲呂姓通緝犯(因毒品案分別遭判刑4年及2個月有期徒刑確定)不知悔改，為籌湊逃亡費用，持續於高雄市以販賣毒品維生，行徑囂張，報請臺灣橋頭地方檢察署吳正中檢察官指揮偵辦，並與高雄市政府警察局湖內分局偵查隊共組專案小組。

 ▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

專案小組長期跟監蒐證後，11日持橋頭地方法院搜索票及檢察官所核發之拘票，前往高雄市燕巢區呂嫌經常出沒處所進行埋伏。

▲通緝犯拒捕「猛撞偵防車」4狗護主狂吠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼通緝犯拒捕「猛撞偵防車」4狗護主狂吠。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局會同高雄市內湖警分局逮獲呂姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方發現呂嫌駕車出現立即上前欲實施攔檢盤查，呂嫌竟故意加速衝撞警方偵防車企圖逃逸，專案小組成員見情況急迫且為避免員警生命遭受危害，當場對空及朝呂嫌所駕駛之自小客車輪胎連開9槍，並強勢將他從車內拉下車當場逮捕，起出安非他命7包(共33.61公克)、現金1萬4000元、自小客車1部，另帶同呂嫌前往渠住處查扣槍枝零組件(槍身、槍管及撞針)、海洛因2包(1.16公克)、大麻1包(0.37公克)等證物。

全案訊後將他押解歸案，另依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦並持續向上溯源。

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