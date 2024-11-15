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雙11退貨率70%！淘寶前10名女裝店倒閉　網吐原因：消費者不背鍋

▲▼淘寶退貨率高達95%。（圖／翻攝自小紅書）

▲ 淘寶雙11女裝退貨狀況。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國電商平台今年的「雙十一購物節」活動日前剛結束，往年都是賣家祭出最大優惠力度，來吸引消費者的時刻。一家擁有超過22萬粉絲，排名前10的淘寶女裝賣家鄭先生卻表示，面對超過70%的退貨率和持續虧損，只能宣布閉店消息，準備賣完尾貨，就徹底結束。

據《封面新聞》報導，鄭先生表示，為了撐起這間網拍，他與妻子投入所有積蓄、雙方家人的存款、親朋好友的借款，團隊雖然有越來越好，「但由於我個人能力不足、資金鏈斷、高達70%以上的退貨率、運費險、超時賠付、跨店滿減……等因素，我決定放棄一切，並結束。」

▲▼淘寶退貨率高達95%。（圖／翻攝自小紅書）

不只鄭先生這樣的中層賣家，今年初開始，電商女裝的閉店故事輪番上演，500多萬粉絲女裝賣場「少女凱拉」被爆欠款跑路，而後張大奕、周揚青等，知名網紅也陸續宣布，關閉曾經年營收上億元（人民幣，下同）的淘寶賣場。

某奢侈品牌因成為「湊單神器（湊滿額折扣）」，導致退貨率高達95%，女裝高退貨率現象也漸漸浮出水面。一名女裝賣家在社交平台上表示，雙十一出貨了2000件衣服，但退回來了1500件，其中很多退貨理由是，買錯尺碼或寄錯包裹。

相關機構在購物節期間，對各平台的退貨率做了統計，女裝成為退貨率最高的品類，特別是女裝直播的退貨率，可高達80%，甚至有賣家的退貨率高達90%。

▲▼淘寶退貨率高達95%。（圖／翻攝自小紅書）

鄭先生指出，「電商剛發展起來的時候，退貨率只有15%～20%不到，賣出多少錢就賺多少錢，而現在我們的退貨率達到70%以上，銷售額看起來很高，但實際沒有什麼利潤了。」

曾經的「淘寶女裝第一人」張大奕的賣場「吾喜歡的衣櫥」也已退場，與1200萬粉絲告別，據當時張大奕本人透露，原因為毛利率已經支撐不了，各項的營運成本。

▲▼淘寶退貨率高達95%。（圖／翻攝自小紅書）

面對許多賣家大吐苦水，多數買家更是直指原因，「退貨是因為品質原因，倒店我們消費者不背鍋」、「不只是雙11期間，今年是退貨最高的一年，買5件衣服，4件都要退回，已經很難在網上，買到合適的衣服了」、「價格越來越高，品質越來越差」、「貨不對板是其一，再一個就是s碼能穿到70公斤，這是哪裡的尺寸」、「為什麼退？自己心裡不清楚嗎？女裝還能做嗎？品質不好、版型不好、各種不好」、「只能說美顏濾鏡瘦身太強大了，直播間的跟發來的貨差異很大」、「收到的衣服版型，總是能跟直播不一樣」、「回購一樣的衣服，材質一直變」、「最近還發現，不讓發買家秀，不知道什麼操作」。

知名策略定位專家詹軍豪表示，從品牌定位的角度來看，電商女裝領域的高退貨率，揭示了商家與消費者之間的「錯位」現象，這不僅是尺寸、款式上的不合適，賣家需強化市場洞察，確保產品設計與行銷策略，貼近消費者真實需求，減少「期望落差」導致的退貨。

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