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淘寶合法投放北捷廣告　在台早有分公司「每年向主管機關匯報」

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲淘寶表示，2018年就合法在台成立分公司，採跨境電商平台模式營運，並每年向主管機關進行匯總報告。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

綠委質疑淘寶不法，並在北捷有廣告。事實上，淘寶2018年經台灣主管機關核准後，便在台成立合法分公司，採取跨境電商平台模式營運，一切服務均遵守台灣法律規範，屬於市場自由。台北捷運公司也澄清，相關程序均依法辦理，並經廣告審議委員會審議通過同意刊登。

「雙十一」購物節前夕，綠委質疑淘寶低價策略「操控台灣商品定價權」，呼籲主管機關嚴查淘寶是否違法、有無違反個資保護。不過，淘寶合法在台成立分公司，廣告經合法上架，也無違法內容，依循的是市場自由競爭，與各國在台的電商平台無異，若無端干預，恐非消費者之福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淘寶8日回應，淘寶致力遵守適用的台灣法律規範，並努力保障用戶權益和提升購物體驗，且在台營運模式為跨境電商平台，台灣消費者透過淘寶提供的境外電商服務完成海外商品採購，本地履約服務商也在遵從適用法規的情況下提供履約服務，相關流程與資訊安全保障皆取得用戶同意，並符合國際標準要求。

淘寶指出，為進一步提升台灣消費者跨境購物體驗，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，得在台進行品牌行銷推廣業務，且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並配合各項指導要求。

至於在捷運刊登廣告一事，台北捷運公司8日也說明，本案為「香港商淘寶國際產業有限公司」委託廣告代理商申請於捷運車站及車廂內上刊，相關程序均依國家法令辦理，並經廣告審議委員會審議通過同意刊登。

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