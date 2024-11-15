美男遭警逼供17小時崩潰認「弒父」　親姊突致電通知：爸還活著

▲美國南加州一名男子佩雷斯遭警方逼供，精神崩潰下認了自己有「弒父」，但他的親姊後來出面稱父親還活著，才發現是烏龍一場。（圖／翻攝自X）



圖文／CTWANT

美國一名男子佩雷斯（Thomas Perez Jr）報案71歲父親失蹤，請求警方幫忙尋找，怎料，警方調查後卻懷疑佩雷斯弒父，嚴刑逼供17小時，導致他崩潰後認罪，更一度試圖輕生。不過當佩雷斯被警方送到精神病院觀察後，他的親姊出面稱父親還活著；但警方不信佩雷斯沒殺人繼續扣留，直到今年5月佩雷斯才洗刷冤屈，獲近90萬美元（約新台幣2955萬元）和解金。

綜合外媒報導，南加州方塔納市在2018年發生一起冤案，當地一名男子佩雷斯某天打電話報案，告知警方71歲父親前一晚出門遛狗，超過17小時沒有回家，擔心他出事請求協助尋人；佩雷斯補充說明，父親的狗回來家裡卻不見父親本人，父親的錢包、手機和鑰匙都在房間內。

警方抵達佩雷斯一家人住處調查，發現他們家異常凌亂，追問之下，佩雷斯只說他拿走父親的床和衣物，還用漂白水清潔房子，他的行為竟引起警方懷疑，立刻將佩雷斯帶回警局審問。警方懷疑佩雷斯「弒父」，起先佩雷斯都堅決否認，但警方一直說服他犯罪，還表示「你忘了自己殺害父親，但狗狗記得」還揚言已經找到屍體。

經過警方審問長達17小時，佩雷斯當場精神崩潰，在誘導性逼供下佩雷斯突然認了「弒父」，稱自己遭父親用酒瓶砸傷頭，才會用剪刀攻擊父親致死；佩雷斯在認罪後被警方送到精神病院要進行72小時評估，但他一度想要用褲子了結性命。

在以為案件水落石出沒多久，佩雷斯的親姊姊打電話到芳塔納市的警局，表示父親還活著；原來佩雷斯父親心血來潮，搭車到洛杉磯探望親友，隨後又搭飛機到奧克蘭探望女兒。

即便如此，警方仍不死心，因為發現他們住處有血跡，認定他有殺人，強硬將他扣留下來，也讓這起事件浮上檯面，引發社會大眾熱議。不過在後續調查中，並沒有找到能證明佩雷斯有殺人的直接證據，直到今年5月芳塔納市警方和佩雷斯和解，佩雷斯也拿到近90萬美元（約新台幣2955萬元）和解金，洗刷冤屈。

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