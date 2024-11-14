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「1文具」10年用不完！他好奇：廠商賺什麼　網曝1關鍵：銷量穩定

一名網友表示自己1支旋轉蠟筆用了10年，掀起不少網友共鳴。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO表示，自己1支旋轉蠟筆用了10年，掀起不少網友共鳴。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個人的學生時期都有各式各樣的文具，為了方便閱讀、複習，有些人會用螢光筆或蠟筆來畫重點。對此，一名網友就發文表示，自己1支旋轉蠟筆用了長達10年，期間都不用更換，讓他不禁好奇詢問「廠商到底能賺什麼啊？」此文一出，引起熱烈討論，一票家長紛紛給出解答，點出1關鍵原因。

原PO日前在Threads發文分享，透露自己1支旋轉蠟筆「從15歲用到25歲」，用了整整10年的時間，甚至感覺還可以再用10年，讓他不禁好奇詢問「旋轉蠟筆的廠商到底能賺什麼？」

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對此，許多網友紛紛表示有同感，留言直呼「我到現在38歲，全部只用完4到5支」、「從出社會第1年到現在20年」、「用過一次以後就回不去了，再也找不到CP值這麼高的」、「它不是一支單純的蠟筆，它是傳家寶」、「整個學生生涯都用這種筆畫重點」、「五專用到現在36歲，跟我一起搬了好多次家」、「這家廠商最好用，用了10幾年才用了4支」。

也有網友解答原PO的疑惑，表示「曾經的文具店店員路過…小朋友都會摔斷，所以銷量穩定」、「你都沒在唸書吧…我國中＋高中至少用掉20支黃色的」、「賺小朋友的，我給我兒子買了12支，這才2天過去已經斷了整整5支」、「通常這種東西跟橡皮擦一樣會自動消失」、「我都會一直用不見，然後重新買，他們應該是賺我這種人的錢」。

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