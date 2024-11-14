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波波家長LINE群喊團結「衛福部支持我們」！醫震驚：最大內鬼？

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲波波醫師相關議題持續延燒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

日前爆出國外學歷女醫生（波波醫師）造成病患死亡事件，消息曝光後引發民眾議論，也讓波波醫師相關議題持續延燒。胸腔科醫師蘇一峰今（14日）公布一張群組截圖，忍不住驚呼「還是說真的如訊息講的，衛福部就是最大的內鬼」。

蘇一峰今（14日）在臉書貼出截圖，標註強調「波爸波媽的LINE訊息流出」、「波爸波媽必勝的信心來自於衛福部」。

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圖／蘇一峰今（14日）在臉書貼出截圖。（翻攝自臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰在臉書貼出截圖。（翻攝自臉書／蘇一峰）

檢視訊息，內容提到，「我們還是得成為衛福部的最堅強後盾，來自可靠消息，衛福部是支持我們的，但面對小牙醫排山倒海的壓力，他們也快撐不住了！不管自媒體、主流媒體，我們不能讓小牙醫聯盟獨佔話語權。」

他直言，衛福部開了一場避重就輕的記者會，依然「模糊帶過國外醫師學歷認定」，只提到未來新入學的波波醫師適用新法，一律必須要學歷認證，「現在眼前的1000名呢？直接放過關？滿滿的1000名波波醫師牙醫師就是要放水過關了嗎？這就是目前波爸波媽的如意算盤。」

蘇一峰說，重申一次，衛福部的「106年學歷採認原則」，衛福部與考選部為何從來沒有執行，「讓1000多名波波醫師過關成功？還是說真的如訊息講的，衛福部就是最大的內鬼。」

貼文一出網友也說「好奇這些波波父母敢不敢給自己小孩開刀」、「乖乖在台灣讀醫就沒這些問題，自找的為什麼要民眾承擔」、「官官相護，難怪有恃無恐，踐踏老百姓健康」。

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