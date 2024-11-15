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天兔又變慢了！路徑西偏「更晚觸陸」　風雨最劇烈時間出爐

▲▼天兔又變慢了！路徑西偏「更晚觸陸」　風雨最劇烈時間出爐。（圖／中央氣象署）

▲由於天兔又變慢、路徑西偏，預計觸陸時間將延後。（圖／中央氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署科長劉宇其表示，根據最新的氣象資料顯示，天兔速度有放慢跡象，路徑也比預期西偏，因此暴風圈觸陸時間延後到16日傍晚或入夜之後，屆時天兔將減弱為輕颱，但仍會為台灣東半部、南部地區帶來影響。

目前天兔位於菲律賓近海，在台灣南方約310公里處，過去這段時間持續減弱，近中心最大風速降至每秒38公尺，但強度仍是中颱。預計隨著天兔進入巴士海峽，環境依舊不利於發展，因此強度有逐漸減弱、暴風半徑逐漸縮小的趨勢。

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▼氣象署預計，天兔將偏北通過巴士海峽，再轉為偏北北東的方向，於16日通過台灣南端。（圖／中央氣象署）

▲▼天兔又變慢了！路徑西偏「更晚觸陸」　風雨最劇烈時間出爐。（圖／中央氣象署）

劉宇其指出，未來24小時，天兔首先會偏北通過巴士海峽，再轉為偏北北東的方向，逐漸接近台灣西南部海面，由於速度變慢，加上這段時間暴風半徑持續縮小，強度也持續減弱，預計16日傍晚或入夜才會觸陸，並通過台灣南端

不過，隨著颱風接近，東半部降雨明顯變大，14日深夜起外圍雲系就會陸續開始影響東半部、南部地區，尤其是恆春半島，降雨會變得明顯。15日白天到16日晚上，花蓮、台東、恆春半島降雨愈發明顯，南部降雨也將逐步增加。

▼ 15日晚間至16日清晨，將是天兔降雨最劇烈的時刻。（圖／中央氣象署，下同）

▲▼天兔又變慢了！路徑西偏「更晚觸陸」　風雨最劇烈時間出爐。（圖／中央氣象署）

至於最大雨勢，預計出現15日晚間到16日清晨，屆時花蓮、台東、屏東雨勢最大，南部地區將有陣風陣雨，基北宜則有局部大雨。後續隨著天兔逐漸減弱，或往東北方向移動，可能在16日到17日減弱成熱帶性低氣壓，整體降雨趨勢將逐步趨緩。

儘管天兔路徑變數大，16日各區影響仍有變化，但綜觀15日一整天，台東、蘭嶼綠島、恆春半島、屏東山區有豪雨可能，花蓮、屏東則可能有大雨。風力部分，恆春半島可能出現9至10級強陣風，北海岸、馬祖、屏東、蘭嶼綠島沿海空曠地區可能出現8至9級陣風。

▲▼天兔又變慢了！路徑西偏「更晚觸陸」　風雨最劇烈時間出爐。（圖／中央氣象署）

 
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