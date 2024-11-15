瘋狂天兔「走走停停」延後明傍晚登陸　2地首當其衝

▲天兔颱風路徑。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風今(15日)減弱為輕颱，未來將持續變弱，氣象粉專表示，天兔逐漸轉向，抵西南海域龜行、走走停停，登陸時間延後明天傍晚，可能從屏東到恆春半島間登陸，之後在台灣上空消散，不過靠近到登陸過程南部和東部將有強風大雨，不可輕忽，畢竟「這隻兔子」一路走來瘋瘋地。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，兔颱風已經減弱為輕度颱風，暴風圈也縮小了，預計還有持續減弱的趨勢。

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天兔颱風今天速度開始放慢，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔颱風逐漸轉向，預計明天(16日)抵達西南海域時會很慢速移動、走走停停，登陸時間會延後到明天(16日)傍晚左右，登陸熱區仍然是屏東至恆春半島間。

粉專指出，天兔登陸之後強度會快速減弱，從台東附近出海後可能剩下熱帶低壓，如同山陀兒一樣灰飛煙滅。

不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，即便如此，天兔的核心小，但還是有頗強的環流雨帶，明天靠近到登陸的過程中，高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨，台南、嘉義、南投山區則是間歇強風及大雨，依然不可以輕忽，別小看輕度颱風，畢竟這隻兔子一路走來都瘋瘋地。