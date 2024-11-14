天兔逼近！防颱備貨「超商限時3天買1送1」、零食第2件5折

▲7-11 防颱備貨，限時3天指定品最低「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中度颱風天兔逼近，7-11因應民眾防颱備貨採購需求，全台門市提高冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等貨量增加2至3成，雨具用品也提高超過1成備貨。同時將於11月15日至11月17日限時3天，推出指定品最低「買1送1」起優惠，包括辛拉麵、電池等，方便消費者就近採買。

▲雨具用品也提高超過1成備貨。（圖／業者提供）

7-ELEVEN於11月15日至11月17日限時3天，推出指定商品最低「買1送1」起優惠，包括韓國農心辛香菇杯麵、波蜜元氣美茶亮妍紅烏龍500ml、國際EVOLTA鈦元素電池指定型號，都有買1送1。滿漢大餐指定泡麵任選第2件79折。

門市美食方面，即日起至12月10日御料小館冷凍指定商品，「任選2入95折、4入88折」優惠，還有名鍋盛典指定火鍋商品「任選2入92折、3入88折」。11月26日前購買指定零食也享有「第2件5折」，指定麵包「第2件省10元」。

颱風天必備瓶裝水，推出「統一H2O純水1500ml」兩瓶39元、「PH9.0鹼性離子水800ml」第2瓶5折等，民眾也可於設有生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區的門市，選購冷凍肉品及蔬菜多元選擇。

CITY 系列飲品在門市也有優惠，指定品項享同價位「第2杯10元」，包含：CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵(原價110元/杯)、CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶(原價85元/杯)、 CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾。

而在APP「OPENPOINT行動隨時取」也推出中華隊贏球限時優惠，11月14日至11月15日推出CITY CAFE大杯卡布奇諾「買2送2」、CITY TEA 經典純奶茶「買2送1」。即日起至11月17日還有「CITY咖啡分享季」任選5杯優惠，指定品項如中杯精品冰燕麥拿鐵「買5送2」。

▼「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠。（圖／業者提供）

線上外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 三大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務，可使用多重優惠疊加使用。

即日起至11月30日，使用foodomo輸入優惠碼【感恩加菜啦】滿250元可享85折，最高可折100元。點數活動提供即日起至11月20日，單筆消費滿399元，回饋30點OPENPOINT，每戶最高可贈3000點。單筆訂單滿199元，一點可折2元，最高可折100元（50點）。

●全家

全家即日起至11月17日，精選多款商品「買1送1」，其中不少零食像是盛香珍蔥蒜花生、荔枝蒟蒻、Dan-D Pak 風味腰果、GERY威化棒等通通「買1送1」，其他商品也有買2送1、兩件特價等優惠。

▼全家便利商店優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至11月17日限時殺優惠，推出多款零食、飲料、泡麵下殺，包括Gery芝莉捲心酥第2件10元、醬爆雞胗第2件30元、Pocky百奇杏仁粒粒巧克力棒買1送1，午后奶茶任2件45元、天香川味牛肉麵第2件20元。

▼萊爾富便利商店優惠。（圖／業者提供）