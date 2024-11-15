健康早餐快速上桌！人氣網紅大口吃不怕變「XL」　廚藝不精也能成為黑白大廚餵三寶

▲營養又美味的穀物脆片，讓人氣網紅「HOOK」及「Mom & Dad（媽爹）」紛紛跟風推薦！（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

現代人注重飲食健康，低醣、減醣是近年很熱門的關鍵字，除了聆聽專業營養師分享，也會參考相關料理食譜，讓每一餐吃得美味、飽足，又不會吃下太多負擔。近期在社群平台上，一款兼具營養及美味的穀物脆片引起網友熱烈討論，就連螞蟻人都驚呼「居然糖分不高卻又好吃！」，兩大人氣網紅「HOOK」及「Mom & Dad（媽爹）」吃過後也淪陷，不僅愛上美味口感，還特地為「它」角色扮演，甚至化身黑白大廚！

以實驗型內容打開知名度的YouTuber HOOK，最近嘗試了Cosplay，卻被粉絲笑說：「黑眼圈還不夠黑」、「戒棒棒糖了嗎」，原來她扮成《死亡筆記本》神秘的破案天才L，頂著招牌造型登場，只是原著角色非常喜歡吃甜食，HOOK想像如果L持續嗜甜如命，「喝咖啡都要加超多糖！每次思考都要吃五兆個甜點！」，再加上年紀增長代謝變差，身材恐怕會走樣，開玩笑說「如果L長很大的話，他可能會變成XL」，不過她也想到了解決辦法，「那就是～大口吃家樂氏日本纖穀脆！」

▲HOOK想到「L」不會變成「XL」的辦法，那就是大口吃家樂氏日本纖穀脆。

「雖然吃起來也是甜甜的，但是一份含糖量不到半顆蘋果」，讓HOOK吃了就回不去的家樂氏日本纖穀脆，不僅含糖量讓人安心，也因為採用簡單烘焙製程，非油炸，保留了更多穀物果乾的原始美味與口感，還添加多種維生素，配料豐富，果乾大顆吃得到，天然又營養，「有些人會擔心酥脆的穀物脆片是過度加工食品，但這款真的不一樣」，HOOK不惜扮裝也要推薦大讚是「厲害冠軍」，其中，鮮摘草莓酸酸甜甜，根本就是初戀的滋味，好吃到停不下來。

說到早餐，家有三寶的親子網紅「Mom & Dad（媽爹）」特別有感，光川幾乎每天早上都要吃一碗麥片才願意去上學，「麥片大戶這個稱號我們家真的當之無愧啊」，但廚藝不精的媽媽要怎麼滿足小孩，秘密武器就是快速又營養滿點的家樂氏日本纖穀脆，非油炸的烘烤穀物脆片不只酥脆，一打開還有超大塊的乾燥草莓，在冷凍乾燥後保留了酸甜與香氣，立刻榮登草莓控光川的點餐排行榜冠軍。

而豐盛的美味早點一端出來，鮮摘草莓再加入燕麥、玉米片、南瓜子，呈現多層次的口感，不管是搭配牛奶或優格都美味無比，小朋友們爭先恐後地搶著吃，當場更上演起黑白大廚，只是鳥媽精心策劃的試吃環節，沒想到被不懂生存的華爸搞砸，結果變成了「黑手黨」。不過「Mom & Dad（媽爹）」分享也引發一票網友共鳴，紛紛留言表示「小孩最愛這樣吃」、「直接吃麥片、果乾當點心，怎麼吃都很美味」，交流起各種創意吃法。

▲▼鳥媽化身黑白大廚，端出快速又營養滿點的家樂氏日本纖穀脆，征服小朋友的味蕾。

▲高紹庭營養師提到健康早餐應符合三個重要條件。

早餐是一天活力的來源，高紹庭營養師指出，健康早餐應符合以下三個重要條件：一、均衡營養，避免醣類和脂肪過多，蛋白質不足的情況，例如鐵板麵、飯糰等常見早餐，這些都不算健康的早餐選擇；二、大家通常較注意「醣類、脂肪、蛋白質」三大營養素，卻忽略了沒有熱量的膳食纖維、維生素和礦物質，如果沒有特別準備，很難攝取足夠達到一日所需；三、避免過度加工食品，例如熱狗、香腸、雞塊，除了加工過程會流失微量營養素，還會有額外的添加物，對身體造成負擔。早餐要吃得營養美味又方便並不難，只要掌握以上原則，就能輕鬆搞定，注入滿滿元氣！

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